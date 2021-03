Cozumel, 15 de marzo.- Operativo conjunto en el que participaron elementos de la policía municipal, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas terminó con la detención de ocho personas y el aseguramiento de dos vehículos, presuntamente ligados al crimen organizado, informó el Presidente Municipal de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis.

En un comunicado, se informó de la captura de Brayan D. T., José Alejandro D. A., Mario B. C., Adonay M. M., Cristian T. M., Pedro A. B., Juan Luis C. D, Carlos R. D. alias “El Caracol” presunto responsable de intentar asesinar a Jaime O. C. V., alias “El Canter”.

Según los datos que se proporcionaron, tras el reporte del intento de homicidio, ocurridos en la 55 avenida con Adolfo Rosado Salas, la Policía Municipal, Policía Quintana Roo, en coordinación con la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, implementaron un operativo que permitió la detención y presentación ante la Fiscalía General del Estado a 8 personas y dos vehículos relacionados con estos hechos.

Esta coordinación permitió que en menos de 12 horas se detuvieran a las personas involucradas y al presunto culpable del intento de homicidio, así como el arma que se habría usado.

“A menos de 12 horas de los lamentables acontecimientos ocurridos esta mañana, entre dos presuntos narcomenudistas, las fuerzas de seguridad tienen ya en custodia: 8 posibles involucrados, 2 vehículos y el arma del delito; como resultado del operativo coordinado entre los tres niveles de gobierno, para garantizar la paz y seguridad de la comunidad de Cozumel”, informó el Presidente Municipal Pedro Joaquín Delbouis.

Puntualizó que la Policía se mantiene en máxima alerta ante posibles disputas que se puedan dar, y respaldados por la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, mantendrán patrullajes exhaustivos las siguientes horas para garantizar la seguridad de la Isla.