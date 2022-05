La ex directora del DIF Municipal, en la administración de la morenista Juanita Alonso Marrufo, Margarita Vázquez arremetió contra el candidato de la alianza Juntos Hacemos Historia a diputado local por el Distrito 11, Renán Sánchez Tajonar en un evidente resquebrajamiento entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

A través de redes sociales, la candidata de Movimiento Autentico Social (MAS) a diputada local por el Distrito 11, Margarita Vázquez cuestionó el arraigo de Renán Sánchez en la isla, dijo que miente a la ciudadanía por hacer campaña electoral con los colores de Morena, cuando su partido es el Verde.

“Una persona respaldada por la mafia del poder verde quiere engañar nos miente una y otra vez sobre su residencia, miente sobre sus logros que obtuvo no por esfuerzo sino por negociación miente cuando dice que es de Morena, es del Verde”, criticó.

Y destacó, “Renán Sánchez Tajonar, te lo digo de frente, fuerte y claro: el pueblo de Cozumel no está en venta. Deja de mentir”.

La candidata del MAS criticó el desempeño de Renán Sánchez como Secretario General del Ayuntamiento de Cozumel, a cargo de Juanita Alonso Marrufo.

“Cuando tuvo una oportunidad dividió el Cabildo (de Cozumel) no le importaron los cozumeleños. Pero las mentiras tienen los pies cortos y lo que no sabes Renán es porque no has vivido aquí Cozumel esta en completa revolución de conciencia no estamos en venta, no vamos a permitir que una mafia verde haga de las suyas”, criticó.

Por último, sin decir nombres la candidata dejó claro que simpatiza con la ideología del presidente Andrés Manuel López Obrador, y pidió el voto de confianza a los cozumeleños.

“Esta lucha como dijo “ya sabes quién”, no luchamos por ambición al poder, sino por ideales, por principios, y por la transformación”, finalizó.