Cozumel, 9 de febrero 2022.- Santos Guillen Jiménez, ex policía municipal, no sabía nadar, pero eso no fue impedimento para que proporcionara chalecos con los que salvó la vida de seis niños a bordo de una embarcación que se fue a pique en una turbonada.

Su cuerpo fue hallado a varios kilómetros del sitio del naufragio la mañana del miércoles y trasladado a tierra para ser entregado a sus familiares. A Julio, su hermano y policía aún activo, le tocó integrarse a la búsqueda.

La embarcación siniestrada no tenía radio, por lo que nunca escucharon la alerta que emitió la Capitanía de Puerto de que todas las embarcaciones retornaran a puerto seguro antes de las 18 horas del martes.

Otro héroe en esta historia es un jovencito de apenas 12 años, Raúl, que aún sin salvavidas nadó por espacio de dos horas antes alcanzar la orilla y lograr pedir ayuda.

“Pensé que me iba a morir a ahogarme, que no iba a sobrevivir (…) y recé, y recé hasta que llegue a la orilla y pude pedir auxilio”.

Las autoridades marítimas, desde la Secretaría de Marina hasta la Capitanía de Puerto, guardan un absoluto silencio sobre el naufragio que ponen el desnudo las irregularidades que existen en torno a la operación de embarcaciones en Cozumel.

Mal clima provocó el naufragio en Cozumel

Los hechos ocurrieron a las 18 horas del martes cuando unas 12 personas a bordo de una embarcación regresaban de un día de paseo por el sur de la isla. El mal clima les jugo en contra y sin un radio para escuchar las alertas, la suerte estaba echada.

César, uno de los sobrevivientes, narró que salieron de El Cielo como a las seis de la tarde.

“Nos agarró el maja’ che. Antes de llegar a Palancar la embarcación se comenzó a hundir. Estábamos como a unos 500 metros de la costa y el capitán trató de pegar a la costa pero en menos de 15 segundos nos hundimos”.

De acuerdo con su relató, había chalecos y pero nadie los usó en el viaje de regreso. Al caer al agua, la marejada los separó a todos.

“Mi compadre Santos estaba a uno 20 metros de mi y después lo perdí. No lo volví a ver”.

Por su parte Raúl quien dio su testimonio, contó que en el agua pudo observar como sus padres ayudaban a los más pequeños mientras las olas lo apartaban de ellos. Unos minutos después los perdió de vista.

Según su testimonio, por instinto se apartó de la tripulación junto a quienes quedó luego del hundimiento y nadó hasta que llegó a la playa.

A lo lejos vio una luz: eran las instalaciones del club de playa Palancar. Una vez ahí pidió ayuda al personal de una pipa que extraía aguas residuales, que a su vez hicieron la llamada de emergencia al 911.

Todos fueron hallados menos Santos.

Luego de horas de búsqueda, esta se suspendió minutos antes de las cero horas del miércoles y se reanudó a las seis de la mañana del miércoles. El cuerpo de Santos fue hallado sin vida y trasladado a las instalaciones de La Caleta, donde el vehículo del Servicio Médico Forense ya lo esperaba.