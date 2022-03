Esta mañana llegó a Cozumel el crucero más grande del mundo, el “Wonder of the Seas” de la naviera Royal Caribbean con capacidad para 6,988 pasajeros y 2,300 tripulantes.

Cozumel se convirtió en el primer puerto mexicano en ser visitado desde que navega el crucero Wonder Of the Seas, considerado el hotel flotante más grande del mundo de la línea naviera Royal Caribbean.