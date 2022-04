Cozumel, 17 de abril 2022.- Mara Lezama Espinosa visitó este día el mercado Benito Juárez, donde escuchó a los ciudadanos y les pidió llevar el mensaje de la Cuarta Transformación a cada rincón del municipio para arrasar en las urnas el próximo 5 de junio.

Durante su recorrido fue recibida con porras y consignas de apoyo de quienes le manifestaron su confianza para lograr un gobierno que se guíe por los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

La candidata de la coalición “Juntos Hacemos Historia” saludó a clientes y propietarios de restaurantes, como la señora Laura Cauich Canché, de Santa María; Leticia Antonio, de El Oasis, y Reyna Vázquez, de Chelly, quien la recibió con la frase “Soy Morena” y le comentó que el establecimiento tiene 50 años en funcionamiento.

Los ciudadanos se acercaban a saludarla, platicar con ella, pedirle una fotografía y expresarle las principales necesidades de la isla.

“Estoy segura que va a ganar y tendremos a la primera mujer gobernadora”, dijo Aymar Vanesa González, habitante de Cozumel.

Mara Lezama agradeció las muestras de apoyo y dijo que ha escuchado y recibido las peticiones de los cozumeleños, siendo las principales carencias, la infraestructura de salud y personal médico especializado, algo prioritario al quedarse aislados cuando se suspenden en la noche los cruces del barco a Playa del Carmen. (Infoqroo)