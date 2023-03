Cozumel y Grand Costa Maya en Mahahual se consolidaron como los destinos de cruceros más importantes de la región al recibir en el 2022, más de 4.9 millones de pasajeros e integrantes de tripulación.

Además, la isla de Cozumel ya recibió 30 cruceros durante la semana del 18 al 24 de febrero, mientras que Mahahual reportó 12 navíos, con lo que el acumulado mensual total fue de 148 entre ambos puertos internacionales del Caribe Mexicano, según información de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) y Puerto Costa Maya.

Para la presente semana, del día 27 de febrero al 5 de marzo, está programado el arribo de 31 cruceros a la Isla de las Golondrinas, con un promedio de 4.4 cada día.

El lunes 27 de febrero pasado se programaron para Cozumel los barcos Seven Seas Splendor, Sky Princess, Carnival Vista y Disney Fantasy.

Y este martes arribaron Norwegian Prima, Celebrity Summit, Scarlett Lady, Ruby Princess, Adventure of the Seas, Carnival Valor y Carnival Paradise.

Para el día miércoles 1 de marzo se tiene programada la llegada de los navíos: Oasis of the Seas, Jewel of the Seas, Carnival Conquest, Brilliance of the Seas, Disney Magic y Norwegian Sky.

El jueves 2 de marzo llegarán Celebrity Beyond, Carnival Pride, Disney Dream, Carnival Breeze, Carnival Horizon y Serenade of the Seas y para el viernes el Allure of the Seas, Norwegian Breakaway, Celebrity Reflection y Carnival Glory.

El sábado llegarán Carnival Valor, Adventure of the Seas y Carnival Paradise. El domingo solo se espera el Disney Magic.

En el caso de Mahahual, el lunes se programaron los cruceros Adventure, Carnival Valor y Oceania Riviera.