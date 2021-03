El Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, se reunió con elementos de la Dirección de Seguridad Pública, a quienes ofreció solucionar problemas sobre sus prestaciones laborales eliminadas por administraciones anteriores.

“En Pedro Joaquín los policías tienen a un aliado. Antes, me dicen que, si subían las escaleras del Palacio Municipal para ir a hablar con el Presidente, de inmediato eran arrestados. Eso ya no ocurre, esa soberbia y prepotencia ya no está en la Presidencia Municipal y siempre estamos abiertos al diálogo”, afirmó Pedro Joaquín Delbouis.

Acompañado por el titular de Seguridad Pública, Guido Rosas López, y el secretario del Ayuntamiento, Manuel Cota Becerra, el Presidente Municipal, escuchó a los elementos de seguridad pública, quienes les plantearon sus necesidades para seguir desempeñando su labor.

“Estamos orgullosos de ustedes. La delincuencia ha estado a la baja y eso es producto del trabajo de todos ustedes; hemos avanzado mucho, gracias a su trabajo y a la coordinación con el Estado y la Federación, Cozumel es el municipio turístico mejor evaluado de Quintana Roo”; dijo Pedro Joaquín Delbouis.

En este sentido, hizo un reconocimiento a la corporación policiaca porque la caída del índice delictivo de 2020 ha sido sustancial. “Hay que presumir eso y hay que agradecer que Cozumel no incrementó su inseguridad en estos meses tan difíciles”, comentó.

En ese marco, el Presidente Municipal ofreció que trabajarán en dar una solución a sus peticiones, en tanto, reiteró a la comunidad de Cozumel que la seguridad está garantizada.

“Contamos con elementos muy valiosos, sabemos que hay quejas, también por parte de la gente, y en ese sentido, nos sirve mucho que nos las hagan llegar para evitar que la corporación se contamine con malos elementos”, puntualizó.

Por su parte, los policías reconocieron que en el Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, encontraron diálogo y entendimiento, al destacar que esta es la primera vez que los atiende de manera directa una máxima autoridad municipal.

“Le agradezco, antes que nada, que haya tenido este acercamiento. Respecto a las peticiones que se hicieron, prácticamente es la primera vez que un Presidente tiene contacto directo sobre las necesidades que tenemos los elementos de Seguridad Pública y eso es lo que queríamos: ser escuchados y atendidos”: Belsy Hu Chi, Policía Municipal.

“Este diálogo que tuvimos con el Presidente estuvo muy bien; nos explicaron lo necesario para despejar las dudas que teníamos, porque ciertamente nos han tocado malos mandos, entonces tanto el Presidente como el Director de la Policía nos dieron a conocer la situación y compromiso al respecto”: Rodrigo Guevara Sánchez, Policía Municipal.

“Fue un diálogo bastante claro con el Presidente Municipal, aunque fue una plática breve se pudo notar que fue con firmeza y se habló de realidades. Estuvo bien”: Ismael Can Euán, Policía Municipal.

“Nos atendió muy bien el Presidente Municipal. Las indicaciones que nos dio están conforme a derecho. Las peticiones ya las tiene y tenemos confianza en que las atenderá”: Miguel Álvaro Moreno, Policía Municipal.