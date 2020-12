Cozumel, 10 Diciembre.- Un turista, presuntamente de origen extranjero, murió, luego de ser embestido por una embarcación, cuya propela lo alcanzó cuando practicaba snorkel en el malecón de la isla, justo frente las oficinas de la Capitanía de Puerto local.

El capitán de la embarcación involucrada, Antonio May, informó que el barco que brindaba el servicio de snorkel, no colocó señalamientos ni boyas de precaución, lo que provocó el accidente, donde desafortunadamente una persona, hasta ahora no identificada, murió.

Sin embargo, al darse cuenta del percance, los mismos tripulantes de inmediato lo subieron a la embarcación para llevarlo hacia el muelle Aqua Safari, mientras solicitaban la presencia de paramédicos que ya esperaban en el lugar para darle atención.

El extranjero entonces fue trasladado a la clínica cámara hiperbarica, con varios cortes en el cuerpo, donde más tarde se reportó su fallecimiento.

Al lugar arribaron elementos de la Policía de Quintana Roo, quienes aseguraron al capitán de la embarcación “Pelusa” para ser puesto a disposición de las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades. (Infoqroo)