Cozumel, 28 de junio.— Con la llegada, mañana martes, del crucero Celebrity Edge, de la Celebrity Cruises, una línea de Royal Caribbean, a la terminal de cruceros Costa Maya, en el sur del Estado, el cual atracará un día después en Cozumel, esa industria entrará de lleno a su reactivación, al reanudar sus itinerarios por el Caribe desde puertos de Estados Unidos.

La noticia es alentadora para Mahahual, donde está la terminal Costa Maya, y Cozumel, que en conjunto hacen de Quintana Roo el principal destino de cruceros en el Caribe y contribuyen a que México tenga el liderazgo global en la industria, luego de que ésta se paralizó hace poco más de un año debido a la pandemia de covid-19.

Sin embargo, el retorno de los cruceros se da en un momento en el que Quintana Roo se encuentra en el color naranja de los semáforos epidemiológicos nacional y estatal, con riesgo de retornar al rojo ante el aumento de casos positivos, que suman 200 diarios, y por la plaga de sargazo, que amenaza con hacer del 2021 el año con mayor recale del alga.

Según información de la Sectur, en 2018 llegaron 7 millones 858 mil pasajeros a los diferentes puertos mexicanos, lo que representó un crecimiento de 7.6 por ciento comparado con 2017. Eso generó una derrama económica cercana a 560 mil millones de dólares.

En 2019, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los puertos mexicanos recibieron dos mil 951 cruceros que, comparados con los dos mil 671 del 2018, representaron un avance del 10.5 por ciento. A bordo llegaron ocho millones 926 mil 617 pasajeros.

En ese año los puertos más dinámicos en la actividad fueron los del Golfo de México-Caribe, con la llegada de dos mil 001 cruceros y seis millones 647 mil 307 pasajeros, cifras que consolidaron a la industria en el país. Sin embargo, para 2020 el desplome fue casi total, debido a la covid-19.

No fue sino hasta el pasado miércoles 16 que Cozumel recibió nuevamente un crucero, el Adventure of the Seas, de la naviera Royal Caribbean Interational, que llegó con mil 970 visitantes y tripulantes. En esa fecha se anunció que entre junio y agosto se espera el retorno de las compañías Carnival, MSC y NCL.

La embarcación retornó el jueves 22, esta vez con más de mil turistas a bordo. En ambos casos el puerto de origen fue Nassau, con un itinerario que incluyó a la isla privada Coco Cay, la isla Gran Bahama y otras del archipiélago. Para abordar, tanto pasajeros como tripulantes debían estar inmunizados contra la covid-19.

En el caso del Celebrity Edge, el primero que sale de Fort Lauderdale, Florida, con autorización de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Respecto a la covid-19, el pasado sábado se cumplieron 13 semanas de continua alza en el número de contagios, con mil 519 casos nuevos, 22.5 por ciento más que los detectados en la semana del 13 al 19 de junio. El boletín técnico diario de la Secretaría de Salud confirmó que del 20 al 26 de junio también se registraron 62 defunciones, la mayor cifra desde la tercera semana de septiembre, cuando hubo 67 muertes.

Sin haber concluido, junio superó a mayo como el peor mes de los 16 meses que lleva presente la pandemia en el Caribe Mexicano. De enero a la fecha se ha registrado casi el 80 por ciento de los casos contabilizados durante los últimos nueve meses del 2020 y la mitad de los fallecimientos (971) del 2020 (1,940).

La situación reviste tal gravedad que, en dos días, el viernes y sábado pasados, se reportaron 508 nuevos casos positivos y 15 fallecimientos.

Respecto al sargazo, la Red de Monitoreo de Quintana Roo ha advertido que este podría ser uno de los peores años en cuanto a los volúmenes de la macroalga que recalarán en la costa del estado. Sólo en Playa del Carmen se habla de casi 12 mil toneladas recolectadas en lo que va del año.

La Secretaría de Marina considera que el municipio capitalino de Othón P. Blanco mantiene el mayor índice de afectación por recales de sargazo en Quintana Roo, toda vez que sus dos playas afectadas, incluida Mahahual, donde está el muelle de cruceros de Costa Maya, no han recibido atención.

La dependencia, encargada de combatir el sargazo, que otros cinco, de un total de siete municipios de la entidad que reportan presencia de sargazo, han sido ubicados con un estatus de “Alto”: Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos, Solidaridad (Playa del Carmen), Tulum y Cozumel. Sólo Isla Mujeres reporta baja de presencia del alga.