Cozumel.- Después de 15 meses de inactividad en el turismo de cruceros por la pandemia de covid-19, este miércoles se reactivó la llegada de embarcaciones a Quintana Roo con el arribo del Adventure of the Seas de la empresa Royal Caribbean International.

Un momento histórico para el turismo del #CaribeMexicano, la llegada del crucero Adventure of the Seas a #Cozumel, después de más de un año de no recibir cruceros, hoy se reactivan. ¡No bajemos la guardia! #PonteVIVO. Welcome back @RoyalCaribbean! @SedeturQROO pic.twitter.com/BjsoDPRgYI

— Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) June 16, 2021