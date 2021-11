CHETUMAL, 26 de noviembre.— En el teatro del Centro Cultural Universitario el 23 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de graduación de alumnos en grado de licenciaturas, maestrías y doctorados que corresponden a la generación 2020 y 2021 de la Universidad de Quintana Roo, de ellos, 353 ya se han titulado y 37 lo hicieron con mención honorífica; el evento fue encabezado por el Rector Mtro. Francisco López Mena.

En su mensaje el Rector agradeció a maestros, alumnos y a los padres de familia por contribuir cada uno con una parte del logro académico de los graduados quienes lograron el objetivo en circunstancias extraordinarias y los felicitó ampliamente porque con sus acciones hacen posible que la UQRoo cumpla con el lema de fructificar la razón, trascender nuestra cultura y pidió un fuerte aplauso de pie a los graduados titulados con mención honorífica.

“Dijo Aristóteles que la educación tiene raíces amargas, pero su fruto es muy dulce. Ustedes tuvieron que atravesar por esa etapa que nos ha tocado vivir a todos, circunstancias especiales que les obligaron a redoblar sus esfuerzos, y por eso, esas raíces de las que hablaba Aristóteles en ustedes posiblemente sean más amargas, pero por la amargura, la dulzura de su fruto estoy seguro también de que les premiará”, dijo el Rector.

En 2020, debido a la interrupción de actividades y al distanciamiento social por la emergencia sanitaria derivada por el COVID-19, se pospuso la ceremonia de graduación de 329 egresados de los cuales 287 culminaron sus estudios de licenciaturas, 38 de maestrías y 4 de doctorado; este 23 de noviembre recibieron el diploma con el que acreditan la culminación de su preparación académica.

En representación de los egresados de 2020, Anita Martínez Méndez, graduada del Doctorado en Geografía con promedio 9.93, agradeció ampliamente a los maestros por compartirles sus conocimientos e impulsarlos a buscar la excelencia, y a sus compañeros les recordó que tienen el compromiso de seguir aprendiendo y actualizándose para continuar aportando al desarrollo del país.

“Esta ceremonia es la culminación de una etapa y el inicio de otra nueva aventura. Vívanla siempre acompañada de humildad, ética y profesionalismo. Construyamos un mejor futuro para los nuestros y para nuestras futuras generaciones, representemos dignamente nuestra casa de estudios”, apuntó.

Asimismo, aplicando las medidas indicadas en el protocolo sanitario de la UQRoo también se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la generación 2021, en la que recibieron diploma 348 alumnos de licenciaturas, 37 de maestrías y 2 de doctorado, para hacer un total de 387 estudiantes que completaron su preparación académica y en nombre de los egresados, José Ramón Balam Gómez, de la Maestría Gestión y Desarrollo Empresarial, con promedio 9.88, agradeció a docentes, compañeros y familiares por acompañarles en esta meta de vida personal.

“Oficialmente este día finaliza un reto de los muchos que nos esperan, y no les voy a mentir no se pone más fácil pero sí, es más interesante. Para iniciar, si tienen empleo les pido aprendan y absorban lo más que puedan del lugar en el que se encuentran, si en el corto o mediano plazo no visualizan crecimiento personal, ni profesional, piensen en otro reto, muévanse rápido; y para quienes aún no lo tienen, les pido mucha paciencia”, dijo.

El Rector Mtro. Francisco López Mena encabezó la ceremonia de graduación y estuvo acompañado de la Dra. Karina Amador Soriano, Secretaria General; el Dr. José Luis Esparza Aguilar, Coordinador de la Unidad Académica de la Zona Sur; el Dr. Víctor Sánchez Huerta, Director de la División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología; el Dr. Manuel Buenrostro Alba, Director de la División de Humanidades y Lenguas; el Mtro. Naiber Bardales Roura, Director de la División de Ciencias Políticas y Económicas; y la Dra. Lourdes Rojas Armadillo, Directora de la División de Ciencias de la Salud.