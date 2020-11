Cozumel, 20 de noviembre.— Los cruces a Punta Venado y Playa del Carmen, suspendidos desde el pasado miércoles luego de que los recientes meteoros dejaron lo que en el argot marino se denomina “mar de fondo”, que dificulta la navegación y atraque de embarcaciones, se reanudaron hoy a las 6 de la mañana al primero de esos lugares, pero aún no a la cabecera municipal de Solidaridad.

De acuerdo con el presidente municipal, Pedro Joaquín Delbouis, en entrevista para Frecuencia Ciudadana, las dos empresas que operan el cruce a Punta Venado comenzaron a cumplir sus itinerarios y se espera que en el transcurso del día se reanuden a Playa del Carmen.

Asimismo, recordó que, el pasado miércoles, poco después del mediodía, se hizo el último cruce del transbordador, pero el de las 3 de la tarde ya no pudo salir debido al intenso oleaje, que dificulta el atraque y, sobre todo, la seguridad en el desembarco de la gente.

En ese sentido, indicó que hay un nuevo criterio en los puertos, con base en el cual primero se cancela entre Playa del Carmen y Cozumel y luego el de Punta Venado-Cozumel, dado que la Capitanía de Puerto considera que las embarcaciones, tanto de Ultramar como de Winjet son menores, son de menor calado y más inseguras para el cruce en condiciones climatológicas adversas.

Las dos embarcaciones que están en Cozumel, de la empresa Ultramar y de Winjet, literalmente no han podido pegarse al muelle, añadió. Sin embargo, estamos viendo la posibilidad de que las naves puedan salir del muelle de San Miguel y atracar en el de Punta Venado.

Desgraciadamente, la Apiqroo ya no tiene la concesión de la terminal en Punta Venado, que ha vuelto a manos de la SCT, en particular de la Dirección General de Marina Mercante, que es la autoridad responsable de regular obviamente los cruces, apuntó.

Luego de subrayar que las atribuciones en esa materia no son del municipio, destacó que la política centralista, “nos está afectando”, dado que la Dirección General de Marina Mercante ha tenido cuatro directores en menos de dos años en este momento “no tenemos ni siquiera con quién dialogar, con quién pedir”.

Además, hay un proceso por el que varios puertos están pasando a control de la Marina, pero todavía no terminan de pasar, entonces nos encontramos en un limbo en el cual las autoridades municipales y locales no tenemos con quién dialogar, manifestó. Tenemos a alguien de seguro sentado en una mesa ahí en la Ciudad de México, quien no entiende esta emergencia y no le importa.

Joaquín Delbouis explicó que las naves que se usaban anteriormente en los cruces podían hacer esa maniobra en condiciones como las actuales, pero eso se dificulta con embarcaciones de mayor capacidad y calado, más aún en un muelle pequeño. Además, los criterios de la Capitanía de Puerto cambiaron.

El Presidente Municipal aclaró que la Capitanía de Puerto de Playa del Carmen, donde se reporta el problema, es la que mantiene las restricciones, no la de Cozumel, donde la gente puede ver que el mar no está muy picado.

Si bien ya se abrió el puerto a la navegación en Playa del Carmen, la empresa que tiene hoy el cruce de Cozumel a Playa no ve que las condiciones sean positivas para permitir el desembarco seguro.

Por otro lado, respecto al Ironman, competencia que ha consolidado a Cozumel en el ámbito del turismo deportivo, la cual se desarrollará el domingo, destacó que ya hay más de mil competidores inscritos.

La Dirección de Servicios Públicos sigue atendiendo el tema de los baches causados por las intensas lluvias de los dos últimos meses, a fin de dejar en buenas condiciones la ruta, especialmente para las bicicletas. El tiempo no ha permitido trabajar rápido pues no se logró que un secado adecuado y, obviamente, se reabrieron algunos baches, comentó.

A su vez, dijo que la Dirección de Turismo y todas las demás que participan, sobre todo en la organización del evento, están listas y pidió a la gente de Cozumel paciencia porque es un evento que dura muchísimas horas, más de medio día y genera inconvenientes por el cierre de vialidades.

A la gente que vive en parte de la ruta del evento les pedimos que guarden a sus mascotas, en especial a los perros, que traten bien a los turistas y competidores, para que nuevamente se tenga saldo blanco el próximo domingo.