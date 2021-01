La toma del Capitolio de Estados Unidos en la ciudad de Washington por parte de cientos de simpatizantes del aún presidente Donald Trump, no debe tener repercusiones en la llegada al Caribe Mexicano de turistas norteamericanos, consideró el empresario y ex presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Abelardo Vara Vera.

“Esta es una situación netamente política, terrible y tremenda para la política interna de Estados Unidos, pero definitivamente no tiene nada que ver con el tema turístico, es decir, esto no tiene ni debe porque cambiar el que una persona de aquel país que desee viajar hacia alguno de los destinos que hay en el estado lo vaya a frenar o que cambie de opinión, si planeó su viaje lo estará haciendo”, señaló.

Por su parte el presidente nacional de la Asociación de Agencias de Viajes (AMAV) Eduardo Paniagua Morales, también refirió que, aunque es lamentable esta situación por la que atraviesa del pueblo norteamericano nada tiene que ver con la movilidad turística.

“No tendrá ninguna afectación, son asuntos políticos de otro país y específicamente en el tema turístico no van a repercutir de ninguna manera en la decisión de los potenciales turistas norteamericanos de viajar o no hacía algún del destino turístico del país o Quintana Roo que como sabemos es el lugar preferido de este paseante, no por nada el estadounidense es el principal mercado del Caribe Mexicano”, manifestó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Plazas Comerciales del Sureste Eduardo Galaviz Ibarra coincidió en que la toma del capitolio norteamericano por parte de seguidores de Trump no tiene que influir en los planes de viajes de los estadounidenses.

“Claro que es lamentable lo que pasó en el Capitolio, de hecho, ya se menciona como uno de los días más oscuros de la historia de Estados Unidos, pero bueno creo que este tema de ninguna manera tiene que cambiar, modificar o alterar si alguna persona de ese país ya hizo planes de viaje, sobre todo para Cancún que sabemos les encanta venir y no creo que afecte los planes de viaje de los norteamericanos”, concluyó.

Fuente: Galu Comunicación