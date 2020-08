Cancún, 31 de agosto.— El gobernador Carlos Joaquín González señaló que la pandemia enseñó dónde se debe trabajar más, como se hizo en infraestructura hospitalaria, educación y seguridad, y urgió a la diversificación económica, pues aunque Quintana Roo es un estado con vocación turística, más que nunca se demostró que es necesario no depender sólo de una actividad.

Al hablar sobre su IV Informe de gobierno, que será transmitido de manera virtual el martes 8 a las 19:30 horas, dijo que igual se apuesta mucho a la inversión en seguridad, algo que se descuidó en la pasada administración al grado de que los policías carecían de lo más elemental para trabajar, con pocas patrullas y sólo unas cuantas cámaras de vigilancia, de las cuales no todas servían, y ahora hay más de dos mil, distribuidas en Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Chetumal y Tulum.

“El C-5 debió estar listo entre mayo y junio, pero por la actual situación los trabajos se retrasaron, aunque deberán concluirse este mismo año. Será el más moderno del país y Latinoamérica. La construcción está al 75 por ciento”, añadió.

Entrevistado para el noticiero matutino de Radio Fórmula, dijo que los estados como Quintana Roo, que dependen mucho del turismo, son los que más resintieron la caída económica por la pandemia. “Nos puso en un predicamento importante que nos obliga a ser mejores, a fijarnos nuevas metas”.

El Gobernador señaló que actualmente la prioridad es la salud, pues mientras estemos sanos vamos a poder seguir adelante, y explicó el por qué aún no se avanza del naranja al amarillo en el semáforo epidemiológico.

“Hay que ser responsables con la sociedad y los que nos visitan. No podemos equivocarnos, esto no es una decisión política. La vida es de equilibrio, lo suficiente a la salud, a la recuperación económica, si no lo hacemos así perderemos el rumbo”, enfatizó.

En ese sentido, manifestó que no estamos en tiempos de grandes concentraciones, por eso su informe será virtual, por redes sociales, y en el mensaje dará a conocer los avances, cómo se afronta la epidemia, del trabajo ante la caída económica, “hay datos exactos, fuertes, pero también de un avance logrado en varios temas”.

“Se hablará de lo que se hizo para la epidemia y lo hecho, pese a ella. Nos obligó a mejorar mucho en infraestructura hospitalaria y nos hizo ver dónde hay que trabajar, como en educación en salud, pues necesitamos de más médicos, enfermeras, especialistas”, indicó.

El gobernador explicó que se avanzó en infraestructura educativa, lo cual se volvió todo un reto, hubo impulso al campo, nunca se dejó de trabajar en la parte rural y agroindustrial, algo que para el centro y sur del estado es importante.

“Seguimos con el trabajo de diversificación económica, en la búsqueda de inversiones, del parque industrial. Hoy más que nunca se nos muestra que diversificar la economía es necesario”, añadió.