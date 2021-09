Cancún, 31 de agosto.- Por lo menos cinco disparos, dos de ellos en la cabeza, recibió una menor de 17 años que fue asesinada esta tarde en Cancún.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue identificada como Monse “N”, que vivía en una zona de invasión a dos calles de la Región 234, donde fue asesinada.

Vecinos refirieron que el presunto responsable fue un hombre que se le acercó corriendo y le apuntó con un arma corta, luego le disparó a corta distancia en al menos cinco ocasiones.

Paramédicos de la empresa particular Jetmedical llegaron al sitio para auxiliar a la mujer, pero, ya no pudieron hacer nada por ella, pues ya no contaba con signos vitales.

Más tarde asistieron elementos de la Policía Quintana Roo y Agentes Ministeriales del departamento de feminicidios para dar inicio con las investigaciones correspondientes.

El cuerpo fue analizado en el lugar por peritos criminalistas y posteriormente se ordenó su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), para la necropsia de ley. (Infoqroo)