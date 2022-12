CANCÚN, 12 de diciembre.— Juan Carillo Soberanis, diputado federal del partido Verde y Julián Ricalde Magaña, legislador local postulado por Fuerza por México, ambos de la 4T, se enfrascaron en acusaciones mutuas por hechos violentos registrados en Isla Mujeres, gobernador por Atenea Gómez Ricalde, sobrina del segundo.

La discusión se desarrolló en Twitter y Facebook, luego de que se dio a conocer que tres de los cuatro pescadores isleños que fueron reportados desaparecidos aparecieron asesinados en Isla Contoy, con huellas de haber sido torturados.

No diputado no es una ola, es una estela de tu desastroso gobierno, donde mataron a tu regidora, a tú oficial mayor, a un comandante de tu policía. Es la estela de pactar con el narco. En la isla no matan pescadores.@MaraLezama @FGEQuintanaRoo @paco_elizondo @FGRMexico @PVEMQRoo pic.twitter.com/GYLrngoHtM — Julian Ricalde (@JulianRicalde) December 12, 2022



En una primera publicación en Facebook, Juan Carrillo, quien antecedió a Atenea Gómez en la presidencia municipal de Isla Mujeres, dijo que ese municipio padece “una ola de violencia”.

“Mi solidaridad para las familias de los pescadores isleños que fueron privados de la vida, este tipo de hechos no pueden quedar impunes y deben ser esclarecidos a la brevedad”, escribió.

“Ante la ola de violencia que sufre #IslaMujeres es preciso cambiar la estrategia para frenar la descomposición social que se vive todos los días nuestro pueblo mágico”, agregó.

En respuesta, Ricalde Magaña, ex presidente municipal de Benito Juárez (Cancún) escribió en Twitter:

“No diputado no es una ola, es una estela de tu desastroso gobierno, donde mataron a tu regidora, a tú oficial mayor, a un comandante de tu policía. Es la estela de pactar con el narco. En la isla no matan pescadores”.

En su tuit, Ricalde Magaña “arrobó” a la gobernadora Mara Lezama, a las Fiscalías federal y de Quintana Roo, así como a Francisco Elizondo, considerado como el jefe máximo del Verde en Quintana Roo.

“Para hacer acusaciones tan graves supongo tiene las pruebas diputado, las excusas empiezan a estar de más. Saludos cordiales”, respondió Carrillo Soberanis en el post de Ricalde Magaña.

“Las pruebas, las denuncias y pronto las solicitudes de juicio político para que no te escondas con el fuero”, dijo Ricalde Magaña.

En la discusión en Twitter intervino Alicia Ricalde Magaña, dos veces ex alcaldesa panista de Isla Mujeres, hermana de Julián y madre de Atenea Gómez Ricalde.

“Que cinismo más grande cree que Isla Mujeres ya se olvidó de su nefasto gobierno, la justicia te va alcanzar….”, escribió Alicia Ricalde.

“La justicia le va a alcanzar a usted por el saqueo en APIQROO, al tiempo”, respondió Juan Carrillo en referencia a que durante el sexenio de Carlos Joaquín Alicia Ricalde fue directora de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo.

“No somos iguales Diputado sinverguenza, a mi si me enseñaron a SERVIR, NO A ROBAR, saqueo el que hiciste a Isla Mujeres, tenemos memoria, a las pruebas me remito MENTIROSO Y BANDIDO”, respondió Alicia Ricalde.

“Señora todos los isleños sabemos del saqueo que realizó en APIQROO, ya le tocará dar cuentas y el tiempo me dará la razón”, replicó Juan Carrillo.

“Las águilas no cazan moscas, tengan buenas noches diputado @JulianRicalde y Sra. @AliciaRicaldeOf”, concluyó el diputado federal.

“Para tener la lengua larga…. Hay que tener la cola corta”, intervino de nuevo Julián Ricalde.

“Lo mismo digo Diputado”, acotó Carrillo Soberanis.

La discusión se da en el contexto de la disputa por el control del municipio Isleño.

Atenea Gómez acaba de renunciar a su militancia panista, para buscar la reelección con la 4T, aunque aun no define si se postulará por Morena o por el Verde, partido al que pertenece Juan Carrillo, quien busca recuperar la presidencia municipal para él o para algún integrante de su equipo.