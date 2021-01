Chetumal, 14 de enero.- En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), declaró procedente el registro como aspirantes a candidaturas independientes de 9 ciudadanos.

De acuerdo con información que se proporcionó, seis se registraron en el municipio de Othón P. Blanco; 2 del municipios de Benito Juárez, 1 del municipio de Solidaridady en el caso de la aspirante a candidata Aurora Ariadne Santín Coral, del municipio de Cozumel, se determinó otorgarle hasta el 21 de enero del año en curso para remitir la documentación que le fue requerida, pues debido a las restricciones provocadas por el COVID-19, no le ha sido posible realizar los trámites correspondientes.

Asimismo, el Ieqroo precisó que se desechó la solicitud de registro de 3 aspirantes a candidatos.

También se indicó que del 14 de enero al 12 de febrero inicia la etapa de respaldo ciudadano para todas las planillas que se declararon procedentes.

En el caso de las aspirantes del municipio de Othón P. Blanco: Rodrigo Cristóbal Camín Cardín; Jorge Enrique Rodríguez Ruiz; María de los Ángeles Gallegos Pérez; Rufina Cruz Martínez; Nabil Eljure Terrazas y Víctor José Luis Pérez Sorcia, deberán obtener como mínimo de respaldo de al menos 2,586 ciudadanos, cantidad equivalente al 1.5% (uno punto cinco por ciento) del padrón electoral del municipio de Othón P. Blanco, con corte al 31 de agosto de 2020.

En el caso del acuerdo de solicitud de registro como aspirante a candidato independiente para la integración del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, de la planilla que encabeza el ciudadano Víctor José Luis Pérez Sorcia, la Consejera Elizabeth Arredondo Gorocica, votó en contra, emitiendo voto particular, al considerar que no se está salvaguardando los derechos de la población indígena, ya que se omitió realizar un análisis intercultural para tener por acreditada la autoadscripción calificada de los aspirantes en comento, ya que el documento sobre el cual sostienen la calificación, no contiene elementos que describan en qué consistió la participación de los ciudadanos, a quiénes fue dirigido, cuál fue su duración, contenido y quiénes participaron, de modo que se pudiera desprender si benefició de alguna forma, y en qué sentido, a una comunidad indígena, para poder equipararlo con una prestación de un servicio comunitario relacionado a alguna comunidad indígena.

Por su parte, los aspirantes a candidatos independientes del municipio de Benito Juárez: Silverio Córdova López y Erick Daniel Estrella Matos deberán obtener como mínimo de respaldo de al menos 9,371 ciudadanos, cantidad equivalente al 1.5% (uno punto cinco por ciento) del padrón electoral del municipio de Benito Juárez, con corte al 31 de agosto de 2020. En el caso de los ciudadanos Carlos Balmaceda Ostos y Jonathan Guerrero Hurtado, del municipio benitojuarense se desechó su solicitud de registro de las planillas que encabezan por no cumplir con todos los requisitos legales.

En cuanto al aspirante a candidato independiente del municipio de Solidaridad: Manuel Antonio Valencia López, deberá obtener como mínimo de respaldo de al menos 3,452 ciudadanos, cantidad equivalente al 1.5% del padrón electoral del municipio de Solidaridad, con corte al 31 de agosto de 2020.

En lo que se refiere al ciudadano Antonio Ramos Pérez, del mismo municipio, se desechó su solicitud de registro de la planilla que encabeza por no cumplir con todos los requisitos legales.

En este punto, la Consejera Elizabeth Arredondo Gorocica, voto en contra, emitiendo voto particular, al considerar que no se está salvaguardando los derechos de la población indígena, ya que se omitió realizar un análisis intercultural para tener por acreditada la autoadscripción calificada de los aspirantes en comento.

El Consejo General del Instituto determinó otorgarle a la ciudadana Aurora Ariadne Santín Coral del municipio de Cozumel, hasta el 21 de enero de 2021 para remitir la documentación que le fue requerida.

Por tanto, este órgano de máxima dirección a más tardar el 22 de enero de 2021 deberá pronunciarse respecto a la solicitud de registro como aspirante a candidata independiente por dicho municipio.

Sobre este caso, la Consejera Elizabeth Arredondo Gorocica votó en contra de dicho acuerdo, al considerar que existe una incongruencia dentro del mismo acuerdo, sobre el hecho de decirle que es procedente su aspiración, cuando no cumple con un requisito.

En otro punto del orden del día, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, atendió la consulta realizada por el ciudadano Leobardo Rojas López, quien se ostenta como Consejero Estatal del Partido de la Revolución Democrática, sobre el tema del aviso de los procesos democráticos internos y las coaliciones.

En ese sentido, la Consejera Elizabeth Arredondo Gorocica, consideró que esta autoridad electoral, debió pronunciarse después de la toma de protesta del Consejo Estatal con respecto a los procesos de selección de candidatos y candidatas.

No obstante, para la autoridad electoral, el procedimiento se cumplió toda vez que el representante político del PRD informó a este Instituto la celebración de selección de candidatas y candidatos.