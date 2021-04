Con la meta de aumentar de 7,000 a 10,000 estudiantes la matrícula en el año 2025, y que el porcentaje de egresados titulados se incremente en ese mismo año en 2.5 veces más que en la actualidad, la Universidad de Quintana Roo puso en marcha el Plan Institucional para el Desarrollo Estratégico 2021-2024, a partir del cual se establecen las líneas de acción de este propósito que se ha denominado Rumbo UQRoo 2025 y que implica una reconstrucción profunda de la máxima casa de estudios de los quintanarroenses.

Inspirados en los considerandos fundacionales del decreto de creación de la UQRoo, que señalan el propósito de formación integral del estudiante, con principios de libertad, justicia, honestidad, solidaridad y responsabilidad social, el Plan Institucional para el Desarrollo Estratégico 2021-2024, es resultado de un análisis profundo del quehacer universitario, realizado por las academias, los grupos de investigadores, el personal directivo, alumnos y egresados, así como algunos representantes de la industria y el comercio en el Estado.

Entre 2015 y 2019, la universidad pasó de 5,207, a 5,901 estudiantes, y el objetivo es que en 2025 se llegue a 10,000 alumnos, no sólo se aumentará la matrícula, también se duplicará el número de titulados, de los 16 de cada 100 que se tiene actualmente, se buscará que sean 34 de cada 100; en el PIDE 2021-2024, también se establece el propósito de incrementar la tasa de egresados para lograr que no solo 28 de cada 100 terminen sus estudios, sino 68, es decir 2.5 veces más.

Con el Rumbo UQRoo 2025, la Universidad se ha puesto una vara muy alta, pero hay certeza que los estudiantes mejorarán considerablemente sus resultados, las nuevas estrategias buscan incidir de inmediato en reducir la deserción, actualmente el 23 por ciento de los alumnos de nuevo ingreso ya no se inscriben en el segundo año, y aunque las causas son multifactoriales se propone que en el 2025 no sean cuando mucho más de 15 de cada 100 los que decidan no continuar.

La UQRoo se vislumbra en 2025 como universidad autónoma, moderna en sus sistemas digitales, que haya asimilado en toda su dimensión la transformación educativa post COVID-19; con un cuerpo docente reconocido por su alta calidad, que tiene muy clara su misión de formar profesionistas, emprendedores, de pensamiento crítico e innovadores, socialmente responsables, que se orienten a la superación personal y a la autoformación.

La oferta académica de la UQRoo debe obedecer a la vocación de la entidad, a la preferencia y pertinencia de la comunidad, aunque en los últimos 10 años no se ofrecido licenciaturas nuevas y hay algunos programas de muy escasa demanda, el PIDE 2021-2024 contempla revisar todos los programas de licenciatura, para sustituir los que sean conveniente y optimizar la capacidad de satisfacer esa demanda ciudadana y también impulsar los posgrados hacia niveles consolidados o de competencia internacional.

La investigación del cuerpo docente de tiempo completo se orienta a servir a la sociedad, contribuir al desarrollo, preservación y enriquecimiento del entorno, por ello se evaluarán cuidadosamente los temas sobre los qué se investigará, se intensificarán las publicaciones y aumentará la incidencia de éstas sobre la vida social regional, nacional e internacional.

Para conocer de voz directa de empresarios, de trabajadores o de servidores públicos, la realidad del entorno y que estos grupos tengan información completa de lo que hace la Universidad, se convertirá en un hecho lo que desde la fundación de la UQRoo se estableció como objetivo, crear un Consejo Social, de tal manera que a 2025 se contará con 8 grupos integrados con personalidades que se distingan por su participación comunitaria y que de manera honoraria estén dispuestos a entregar parte de su tiempo y talento a esta misión de ser portavoces y vínculo universitario en su comunidad.