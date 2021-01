Mary Hadad, regidora de Chetumal, denunció irregularidades en la actual administración municipal, incluyendo la falta de pago de salarios a trabajadores municipales.

“Muchos problemas con la administración municipal tienen su origen desde diciembre del año pasado, con la falta de pago del aguinaldo a los trabajadores, que fue casi una ilegalidad; levantamos la voz dos o tres regidores contra del propio alcalde y en enero les comenzaron a devolver lo que les habían ‘robado’ de sus salarios”, afirmó en entrevista para Pulso AM.

Además, dijo que ahora se debe pagar, por disposición federal, el aumento del 15 por ciento a los salarios de los trabajadores, pero no sólo no les dieron ese aumento, sino que a muchos trabajadores incluso les rebajaron sus sueldos, lo que generó el paro de labores y la movilización por parte de la base trabajadora sindicalizada que tiene representación legal, pero dijo que hay más de 2 mil 500 colaboradores en el Ayuntamiento y que la mayoría no está sindicalizada.

“Anoche hubo otra reunión con el presidente municipal en la que se hizo saber de nuestra inconformidad en relación con estas retenciones. Finalmente, el alcalde asumió la responsabilidad, dijo que fue una decisión que él tomó y que se retracta, va a resarcir el daño causado a la base trabajadora sindicalizada”.

En total, dijo que son 415 trabajadores y trabajadoras a los que se les va a devolver el dinero retenido, pero que aún hay más trabajadores inconformes, como empleados de confianza que han sido afectados y que al no tener una representación sindical están recurriendo a integrantes del Cabildo para que sigan insistiendo al alcalde que sean tomados en cuenta.

“No hay trabajadores de primera y de segunda, no debe haber discriminación, es una instrucción del Presidente de la República (el aumento del 15%)”.

Este 15% de aumento al salario mínimo, destacó Mary Hadad, es parte de la reactivación económica en beneficio de la comunidad.

Por otra parte, la regidora recordó que ella y dos regidores más han denunciado obra pública no realizada.

“Tres regidores hemos denunciado la obra pública que se ejecutó con recursos federales del 2019, el presidente municipal no sólo no hizo nada al respecto sino que mantuvo esos servidores públicos manejando los recursos y la obra pública del 2020; ya sostuvimos una reunión con la comisión de Obras Públicas y esos mismos servidores públicos que están denunciados por una actuación irregular de sus funciones y probables actos de corrupción por obras no concluidas dieron un informe de cómo va la obra pública del 2020 que debe haber concluido el 30 de diciembre”.

“Más del 40 por ciento de esa obra pública ni siquiera se ha iniciado, tienen hasta el 30 de enero para que este recurso se utilice, los argumentos que dan son de risa y de vergüenza porque hablan de alumbrado, pavimentación, casas habitación, pisos firmes… pero la obra pública está hecha un desastre; más de 4 millones de pesos ya fueron devueltos a la Federación, como si nadáramos en dinero cuando es todo lo contrario”, expuso.

Se corre el riesgo de perder todos los recursos asignados a diferentes empresas que hasta el día de hoy no han dado un solo golpe para iniciar obra pública, sobre todo en las comunidades, concluyó.

Fuente: Infoqroo