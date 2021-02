CANCUN, 26 de febrero.— El panista Carlos Orvañanos, aspirante a la candidatura común del PAN y PRD a la presidencia municipal de Benito Juárez, dijo que no avala los resultados de una encuesta de la empresa Parametría que se pretende usar para realizar la designación.

Como se sabe, aunque en el acuerdo le corresponde al PRD designar al candidato común, al final se estableció encuestar a tres aspirantes -Jesús Pool, por los perredistas y a los panistas Orvañanos y Eloy Peniche- y designar al que esté en mejor posición frente al electorado.

Los resultados de la encuesta, según trascendió, favorecen a a Jesús Pool, pero Orvañanos encontró deficiencias que, según dijo, combatirá.

“Recibí los resultados parciales de la encuesta para la elección de candidato por la Alianza Va Por Quintana Roo en el municipio de Benito Juárez. Al respecto, quiero señalar que he detectado algunas anomalías, por lo tanto, no la reconozco ni la avalo hasta no tener estos puntos aclarados por parte de la casa encuestadora”, dijo en una publicación en sus redes sociales

Precisa que la encuestadora sólo mostró la noche del jueves una presentación de Power Point, sin el sustento metodológico que respaldaría este ejercicio.

Dijo que detectó que no se midieron zonas importantes de clase socioeconómica media, hay sesgos marcados en las regiones encuestadas, hay encuestas levantadas en tiendas de conveniencia, parques y camellones, cuando tenía que ser casa por casa.

Además, agregò que no fueron tomadas en cuenta zonas de gran concentración de electores, como la comunidad de Bonfil.

El ex vocero del gobernador Carlos Joaquín dijo que en las próximas horas dará a conocer detalles sobre las inconsistencias.