CANCÚN, 10 de mayo.— La líder estatal del PRI Candy Ayuso Achach denunció que a través de WhatsApp se le está suplantando y se envían en su nombre mensajes difamatorios en contra de su propio partido y algunos de sus candidatos.

Explicó a través de un número telefónico con LADA de Playa del Carmen, que aparece como suyo, se distribuyen vídeos difamatorios.

“Estamos en temporada de campañas electorales y debemos de consumir con cuidado la información que nos llegue a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea”, subrayó.

“Este plan está basado una vez más en desinformar a la gente”, sostiene.

“No vamos a permitir que con estrategias de guerra sucia quieran presentarse escenarios que no corresponden a la realidad de este proceso electoral”, advirtió.

“Hacemos un llamado a la militancia de los partidos que conformamos las alianzas Va por Quintana Roo y Va por México a estar alertas y no caer en este tipo de provocaciones”, dijo.

“La democracia tiene que seguir fortaleciéndose en Quintana Roo y estas acciones en nada contribuyen a este objetivo”, agregó.

Hizo un llamado a las autoridades electorales para evitar este tipo de acciones que no ayudan al clima en que se desarrollan las campañas políticas en nuestro estado.

Indicó que presentará la denuncia correspondiente a efecto de deslindar responsabilidades.