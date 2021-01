Chetumal, 13 de enero.— La abogada y activista Fabiola Cortés Miranda denunció hoy una “campaña negra” en su contra, al acusarla de despojo de tierras en Mahahual, de las cuales no es dueña, sino apoderada legal en un litigio.

Esta mañana, Marleni Pat acusó a la activista de despojo y solicitó apoyo del gobierno del Estado para recuperar al menos dos de las seis hectáreas de terreno de las cuales “se quiere apropiar” Cortés Miranda, hecho que presuntamente denunció ante la Fiscalía General en mayo del año pasado, sin que hasta el momento haya obtenido respuesta. La abogada respondió que la acusación forma parte de una “campaña negra” emprendida en su contra por el gobernador Carlos Joaquín González, luego de que acusó a un familiar suyo de despojo de tierras.

“Es claro que hay una ‘campaña negra’ orquestada desde hace meses por el Gobernador a partir de que dimos a conocer la corrupción de su cuñado, quien despojó a un anciano maya discapacitado de su rancho. Lo más lamentable es que hay personas que se prestan a ese tipo de situaciones”, apuntó.

En ese sentido, dijo que las denuncias presentadas por Marleni Pat no tienen razón de ser, ni fondo, debido a que ella no es dueña de ningún lote y tampoco se despojó a las familias de su predio, al contrario, ellas fueron quienes invadieron el terreno en mención.

La abogada y activista social explicó que su cliente y ella cuentan con documentos que avalan la legítima propiedad del predio, que incluso está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio desde 2019, por tanto, Marleni Pat tendrá que presentar documentación ante un procedimiento penal que está en proceso.

Fabiola Cortés no descartó que, ante esa situación, más adelante sea víctima de agresiones físicas, pues las denuncias en su contra empezaron a subir de tono por parte del Gobernador. De hecho, la Fiscalía General del Estado no ha querido realizar el aseguramiento del predio, mientras que en otros procedimientos legales que le favorecen no hay ese tortuguismo.

Marleni Pat, por su parte, dijo que ella tenía cercado el predio con alambre de púas, pero Cortés lo cortó y se adueñó de su predio.

Según dijo, el predio está a 620 metros del mar, cerca de la zona del muelle de cruceros y afirmó que hay varias familias afectadas. (Infoqroo)