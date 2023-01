ISLA MUJERES, 4 de enero.— El diputado Julián Ricalde Magaña denunció que el “indebido proceso se ha convertido en el debido pretexto”, luego de que una juez liberó a un estadounidense que agredió a una persona mayo, debido a que los policías que lo detuvieron no le leyeron sus derechos en inglés.

Por medio de un “hilo” en Twitter, que tituló “Crónica de la justicia en Quintana Roo”, el diputado sin partido, pero cercano a la actual administración estatal morenista, dijo que por situaciones de este tipo “la ciudadanía agraviada que acude a interponer sus denuncias queda desamparada y a merced de la maraña legal de nuestro sistema de justicia que favorece a los victimarios y no a las víctimas”.

Crónica de la justicia en Q.Roo

1 Annis Yoshua C norteamericano 1.80 estatura golpea salvajemente a señora isleña de 75 años.

2 Los detiene la Policía Estatal antes de ser linchado por los vecinos.

3 La Jueza GEORGINA MÉNDEZ lo suelta porque la PE no llena correctamente el IPH.



Con base en el relato del ex alcalde cancunense, el estadounidense Annis Yoshua C, de 1.80 mas de estatura golpeó “salvajemente” a una isleña de 75 años de edad.

Agrega que antes de ser linchado por los vecinos, el estadounidense fue detenido por policías estatales, pero la jueza Georgina Méndez lo liberó, debido a que los agentes no llenaron correctamente la documentación respectiva y tampoco le leyeron sus derechos en inglés.

“Ósea, el indebido proceso que ya se convirtió en el DEBIDO PRETEXTO”, escribió.

“No hay medidas cautelares que le impidan regresar a su país y seguirá el `proceso´ en libertad. Qué razón tiene el presidente

@lopezobrador_ respecto al Poder Judicial”, agrega.

“Jueces sistémicos que no garantizan justicia sino impunidad. Se escudan en la literalidad más que en la funcionalidad para actuar. Ojo que no son los primeros. Habrán de hacer toda la Policía Municipal y Estatal bilingüe, la SEMAR, la GN, el Ejército, etc. (SIC)”, agregó.