Chetumal, 30 de agosto.- Personal del área de enfermería que trabaja en el Hospital Insabi Covid en Chetumal se manifestaron afuera del nosocomio para denunciar que no les han pagado las últimas cinco quincenas.

Se trata de 25 personas que no han recibido pago de su trabajo lo que significa una deuda de más de millón y medio, que al parecer el gobierno federal no ha pagado porque las autoridades hacendarias no liberan la partida correspondiente por supuesta falta de productividad.

En entrevista que concedió durante la protesta, el enfermero Cristian Miguel Figueroa Padua, manifestó que el pago de su sueldo se hacía a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero que desde el momento en que se trasladó el control al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), se complicaron las cosas hasta que se cumplieron ya 5 quincenas sin que cobren

“Cuando la SEDENA estaba a cargo, el pago se hacía puntualmente, pero ahora con el INSABI no sabemos”, expresó. “Somos personal de primera línea en la atención a pacientes con COVID-19 que necesitamos seguridad laboral, que nos prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador”, reiteró.

Añadió que la Secretaría estatal de Salud (SESA) los apoya con ciertos trámites administrativos, pero que al final de cuentas corresponde al INSABI cubrir los adeudos.

De acuerdo con información que proporcionó, en este momento atienden a 13 pacientes con COVID, la mayoría en estado crítico.