Chetumal, 30 Agosto.- Las denuncias por maltrato animal no prosperan por causas desconocidas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a pesar de que los denunciantes tienen las pruebas necesarias para el actuar de las autoridades policiacas, aseveró el presidente de la Asociación Animal y Rescatista “Habla por mí”, Rafael Rivero Aburto.

En entrevista, añadió que han sido varios los expedientes integrados y que han sido presentados ante la Fiscalía para darles el trámite correspondiente como cualquier otra demanda, pero estas no han procedido por razones desconocidas.

Indicó que cuando acuden a la Fiscalía, es integrada la carpeta de investigación, pero esta es turnada a delitos menores y ahí permanece sin tener éxito, pese a que los interesados le dan el seguimiento.

Incluso, hizo mención de un caso en particular que lleva tres años sin judicializarse, que hace referencia al maltrato de un perro de la raza Rottweiler.

“Llevo tres años peleando por el caso de un rottweiler que murió por golpe de calor y deshidratación en la colonia Fidel VElazquez, tengo todas las pruebas, la necropsia de ley, los testigos de la colonia, y hoy a tres años no ha sido judicializado”, aseveró.

Rivero Aburto lamentó que el municipio, en este caso, el capitalino, no proceda más que en verificar que existe un mal trato animal pero no actúa por no ser su facultad, ya que la instancia a la que le corresponde darle el trámite es a la Fiscalía, pero esta última mantiene estancados los procesos. (Infoqroo)