La Secretaría de Educación en Quintana Roo, Ama Isabel Vázquez Jiménez, prácticamente descartó el retorno presencial a las escuelas en lo que queda de este ciclo escolar, tras el cual aplicarán un diagnóstico a los estudiantes para saber cómo está la situación y enfatizó que mientras no haya mejora en el semáforo epidemiológico estatal no ocurrirá el regreso a las aulas.

La funcionaria recalcó que tomarán las decisiones de acuerdo con el semáforo epidemiológico estatal y hasta que las condiciones cambien, no habrá retorno presencial a clase.

“Esperemos que a fines de agosto cuando comience el próximo ciclo escolar estemos mejor, mientras tanto, habrá que preparar lo mejor posible este cierre”, indicó.

En este sentido, adelantó que habrá un diagnóstico para todos los niveles básico y media superior para escuelas públicas y privadas, para identificar el nivel de desempeño y diseñar estrategias.

“Hay que saber cómo compensar para el próximo ciclo escolar el rezago educativo, que es la diferencia entre lo que un alumno debió aprender y lo que realmente aprendió. Esto es algo por las condiciones de una educación a distancia se da en todo el mundo”, añadió.

Entrevistada por Radio Fórmula, admitió que están a la espera de la instrucción a nivel federal para saber cómo se determinará qué estudiante aprobará, pero de antemano recalcó que no están las condiciones para saber por qué un alumno no se pudo conectar en las clases en línea o por qué no cumplió con las tareas.

También señaló que mientras avanzaron en el semáforo epidemiológico estatal abrieron 182 centros comunitarios de aprendizaje, que daban asesorías a grupos pequeños, de un máximo de 10 alumnos cada dos horas, y hasta que se regrese al amarillo serían reactivados.

Al respecto, mencionó que es importante el amarillo para que, que las universidades, actualmente en vacaciones, puedan retornar a las aulas, hay estudiantes que están por egresar, y requieren desenvolverse en áreas prácticas.