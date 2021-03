Con la llegada del periodo vacacional de Semana Santa, que este año iniciará el domingo 28 de marzo y concluirá el domingo 11 de abril, empezaron las cuentas alegres, como las llama Abelardo Vara Rivera, presidente honorario de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Al mismo tiempo, desde Holanda advierten que “México es aún un país riesgoso para los europeos”.

Hace unas semanas, Abelardo Vara adelantó que las temporadas del springbreak y Semana Santa para el Caribe mexicano estaban perdidas, pese al triunfalismo de las autoridades turísticas.

“Ya sabes cómo maneja los números el gobierno, siempre ajusta los números para que sean alegres”, aseveró.

En ese sentido, sostuvo que “sí vendrán turistas, por supuesto, pero no en la cantidad que creen. Los pocos o muchos visitantes que lleguen sólo servirán para aceitar el engranaje de la enorme maquinaria turística del Caribe mexicano y de los springbreakers ni hablamos, es un segmento indeseado”.

Por su parte, Danielle van der Kwartel, fundadora y ex presidenta de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET), comentó a Infoqroo que las pruebas anticovid y las cuarentenas que impone el bloque de países que constituyen el mercado turístico de México, son los principales obstáculos para una reconexión plena con Europa.

Desde Países Bajos (antes Holanda), la también directora de Money Back —empresa proveedora de reembolso del IVA a turistas extranjeros— refirió que el boom del que se habla será interno (en la Unión Europea), en concordancia con la recomendación de la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, Nadia María Calviño Santamaría, quien pidió “enorme prudencia”.

La funcionaria ibérica añadió, según un despacho de Europa Press, que “las reservas para verano se han disparado”; empero, advirtió “dar pasos adecuados para no poner en riesgo la recuperación. Habrá pasaporte de vacunación para la UE. Hay que tener enorme prudencia con Semana Santa para no poner en riesgo la vacación estival. Si nos apresuramos ponemos en riesgo la desescalada, que está yendo bien”.

Ambas coincidieron en que seguramente “habrá quien tome el riesgo de viajar a México”, aunque se apresuraron a aclarar que “será gente que tenga que atender algún negocio allá, porque el turismo familiar vacacionará acá” por una simple razón: el beneficio tiempo-costo, más las restricciones sanitarias.

En Inglaterra circulan artículos que alertan que el crimen y la violencia son problemas serios en México, pero Van der Kwartel los minimizó y en cambio aseguró que “acá todo mundo quiere salir” y sostuvo que están hartos de tantas reglas en Bélgica, Alemania, Francia y España, los países que rodean Países Bajos.

“Estamos hartos del encierro con toque de queda hasta las nueve de la noche, ya queremos salir. La gente está haciendo dos cosas: con el dinero que les sobra porque no salieron de vacaciones ni fueron a restaurantes o antros, están invirtiendo en sus negocios y/o remodelando sus casas.

“Y dos: con tanto tiempo encerrados todo mundo está pensando hacia dónde ir y cuándo; están visualizando y planeando el viaje de sus sueños; viajes que nunca iban a hacer… ya no hay tiempo, la vida es hoy, sólo es una y hay que aprovecharla porque no sabemos si mañana vamos a estar vivos”, dijo la empresaria.

La también ex dirigenta de Meeting Professionals International (MPI, por sus siglas en inglés, Profesionales Internacionales de Reuniones) sostuvo que “el verano será para Europa, difícilmente habrá salida masiva. Creo que el movimiento será interno, entre países que tienen alianza, pasaportes de vacuna, con intercambio de protocolos”.

Además, remató Danielle, “la cuarentena no sería problema porque tenemos muchas semanas de vacaciones, pero (si) te vas tres semanas a México y al regreso estás dos encerrado, y encima trabajar (…) el europeo no irá ahorita a México porque sólo estaría una semana allá y dos encerrado a su regreso, no lo van a hacer. Preferirán ir a Francia tres semanas y al terminar vacaciones podrá ir a trabajar”.

Fuente: Infoqroo