Isla Mujeres, 2 de mayo.- El vocero y líder militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Subcomandante “Moisés” se pronunció hoy aquí en contra del capitalismo que, dijo, “nos ha invadido”, por lo que urgió a “todos a despertar, hasta a los ricos”.

Durante un recorrido por Isla Mujeres, principal destino de playa de América y sede de multimillonarias inversiones extranjeras en el rubro turístico, el activista señaló que su cruzada “es una invasión para sembrar vida, para entender que el capitalismo nos ha invadido y que todos debemos despertar.

Ojalá que hasta los ricos despertaran, pero si no lo entendieran, pues ya es cosa de ellos”, agregó lacónico.

Sostuvo que la vida la tiene la madre tierra y todos deben organizarse, prepararse, defender, pero juntos, tanto del campo, como de la ciudad, porque de la madre tierra viene lo que comemos.

“Aunque están (los capitalistas) en la ciudad, en los 30, 40 pisos, vivimos del aire, del oxígeno y del agua para tomar y de la alimentación, para todos, el que no lucha por eso de la vida es porque está perdido”, sostuvo.

Asimismo, “Moisés” pidió a la sociedad despertar, pues el capitalismo nos tiene invadidos en el mundo y por eso creemos que hay alguien (no precisó quién) en Europa con quien nos podemos entender”.

Prometió igualmente que los zapatistas de Chiapas van a “caminar todos juntos haciendo lo mismo, todos

Agregó también que el mayor reto que los zapatistas enfrentan es la lucha por la vida, “porque si no nos organizamos los hombres y mujeres del campo y de la ciudad, nos van a destruir y los que nos van a destruir son los del capitalismo, que no respetan a la madre naturaleza; nosotros no hemos dañado a la madre tierra, el capitalismo sí”.

Sostuvo que el capitalismo no solo está en México, sino en todo el mundo, y nosotros queremos saber cómo está, nosotros queremos saber más cómo están los otros mundos, queremos escuchar, compartir, deseamos saber cómo está para aprender, porque las formas de cómo nos tiene el capitalismo (afectados) son distintas.

Respecto a los jóvenes dijo que sólo se necesita a alguien que los ayude y anticipó que no sabe cuántas delegaciones de ese mismo movimiento habrá, posteriormente en Quintana Roo. (Infoqroo)