Citlali Hernández Mora, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, llamó a los militantes y simpatizantes de Quintana Roo a trabajar en unidad, esperanza y transformación para llegar a 2024, fortalecidos, organizados y afianzados de la mano de la dirigencia estatal que encabeza Johana Acosta Conrado.

En su reciente visita a Quintana Roo, dijo que en Quintana Roo hay liderazgos capaces de construir, de articular y de generar consensos y por ello, llamó a la militancia a ser partícipes de la transformación con la nueva generación de políticos, comprometidos con la igualdad de condiciones y de apoyo a los más desprotegidos.

“No dejemos de ser críticos y autocríticos, pero no perdamos el tiempo en divisiones. No necesitamos un cargo o título para transformar, militar, hablar con la gente, para seguir construyendo el partido. Es importante que salgan de esa inercia sin negar que puede haber diferencias o críticas legítimas. No debemos dedicarnos a la confrontación”, expresó.