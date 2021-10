El ahora regidor de Cozumel, y ex alcalde, Pedro Joaquín Delbuois, no es responsable de Violencia Política en Razón de Género (VPRG), determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), durante su sesión no presencial.

Con dicha sentencia, el regidor de Cozumel recupera sus derechos políticos y está en condiciones de contender por otro cargo de elección popular.

El fallo excluye al ex edil de los Registros Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género, a donde había sido incorporado desde el 1 de septiembre por instrucción de la Sala Regional del TEPJF con sede en Xalapa, Veracruz.

Por su lado, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) lo encontró, previamente, responsable de violencia política en razón de género contra la otrora candidata de Morena, Juanita Alonso Marrufo.

El acuerdo emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que las declaraciones de Pedro Joaquín Delbouis no estaban dirigidas a la otrora candidata de Morena, sino a un grupo de personas que habían cambiado de partido político además de que están enmarcadas en el debate político y no tenían la finalidad de desacreditar a la otrora candidata, Juanita Alonso Marrufo.

El ex alcalde cozumeleño no quedó conforme con la sanción inicial y recurrió a la Sala Superior del TEPJF, órgano que falló a su favor, pues resolvió que no hubo elementos que acrediten la falta denunciada.