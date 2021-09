Cancún, 28 de septiembre.- El Colegio de Corredores Públicos de Quintana Roo negó la supuesta cancelación de registro de corredores públicos en el Estado, y en un comunicado, recalca que en ningún momento hay una participación del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

De igual manera, sostiene que su habilitación es facultad exclusiva de la Secretaría de Economía.

En relación con las versiones difundidas sobre la supuesta cancelación de registro de Corredores Públicos del estado de Quintana Roo, así como de otros estados del país, el Colegio de Corredores Públicos de Quintana Roo, a través del Consejo Directivo, hace las siguientes precisiones.

En un comunicado, la agrupación señala que una vez cubiertos los requisitos de examen que la ley establece, de la Secretaría de Economía otorga la autorización correspondiente, y en consecuencia, es ese organismo la única facultada para inhabilitar a un Corredor Público a través del procedimiento y con las causas establecidas en la ley de la materia.

La agrupación aclara que lo publicado por el SAT, se refiere a un programa en el que los corredores públicos coadyuvan en el ofrecimiento del servicio a los contribuyentes.

Al ser optativa para los fedatarios, se inscriben aquellos a los que les interesaba o por cuestiones de estructura podían prestar el servicio. Hay varios que no tuvieron el interés de inscribirse al programa, o habiéndolo hecho decidieron no refrendarlo.

Rechaza lo publicado por el SAT, que asevera que, la probabilidad de constituir empresas fantasmas o factureras, se incrementa un 70.1% cuando la inscribe un fedatario, afirmación que resulta improbable ya que la actividad irregular de una empresa es responsabilidad total de los socios que la conforman y el personal que contratan para ese efecto.

También subraya que los siete corredores públicos que aparecen en esa lista, continúan en el ejercicio de sus funciones en la forma y términos que establece la Ley Federal de Correduría Pública y su Reglamento.

De acuerdo con la información que se proporcionó, se trata de Raúl Bringas Celiceo, corredor público número 1; Eduardo González Alonso, No. 3; Concepción Esteban Manchado, No. 6; Eduardo Suárez Torres, No. 9; Gilberto Guzmán Rivera, No. 12; Manuel Núñez Rivera, No. 14, y Guillermo Méndez Lau, No. 15.