La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo aclaró esta noche que el elemento policial involucrado en una riña en Cancún no pertenece al equipo de escoltas del Gobernador, Carlos Joaquín González.

En un comunicado, se dio a conocer que en patrullajes de vigilancia, elementos de la Policía Quintana Roo de Benito Juárez, observaron una riña en la región 100, a la altura de la avenida Chac Mool.

En el lugar encontraron a personas lesionadas por arma blanca, las cuales fueron trasladadas al hospital.

De acuerdo con la información que se proporcionó, una de las personas relacionadas es elemento de la policía estatal.

Asimismo, se indicó que la Policía Quintana Roo en Benito Juárez procedió a poner a las 2 personas señalados como responsables a disposición del juez cívico por riña, mientras que la dirección de Asuntos Internos ya inició una carpeta de investigación para su baja inmediata.

De igual manera, se reiteró que el elemento policial no está ni pertenece al cuerpo de escoltas del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín y que en la riña no hay armas de fuego involucradas, que el elemento estaba franco y no pertenece al cuerpo de escoltas.