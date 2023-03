TULUM, 6 de marzo.— La gobernadora Mara Lezama Espinosa habría despejado cualquier dura en relación con la sucesión del presidente municipal Marciano Dzul Caamal, quien falleció la madrugada del sábado pasado.

Aunque las leyes de Quintana Roo establecen que en caso de ausencia definitiva del presidente municipal el Cabildo debe llamar al suplente para rendir protesta, en el ambiente político local hay dudas de que así sea, por los intereses que hay entre los diversos grupos políticos que tienen presencia dentro del ayuntamiento.

El suplente de Marciano Dzul es Diego Castañón, quien actualmente es tesorero municipal, por lo que deberá renunciar a ese cargo, para asumir la presidencia municipal.

En el discurso que dirigió en la sesión solemne del Cabildo, en el que se rindió homenaje de cuerpo presente al extinto presidente municipal, Mara Lezama dijo que pudo hablar con Dzul Caamal horas antes de su fallecimiento.

“Marciano me habló de muchas cosas. Me pidió que apoyara a Diego”, dijo la Gobernadora.

Con esa directriz no debería haber mayor contratiempo para que el Cabildo sesione y llame a Diego Castañón, para que rinda protesta.

Sin embargo, algunas versiones manejan que primero asumirá la presidencia municipal el primer regidor David Taz Balam y después, antes de 90 días, llamar a Castañón para que rinda protesta.

Otras voces señalan que el lineamiento establecido por la Gobernadora hará más fácil el relevo obligado.