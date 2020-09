Cancún, 14 de septiembre.— La presidenta municipal de Benito Juárez, María Elena Lezama Espinosa, destacó la lucha contra la corrupción y medidas de apoyo a la ciudadanía por la pandemia covid-19, entre las acciones realizadas durante su administración.

Luego de que el pasado sábado presentó su Segundo Informe de Gobierno, dijo que “la pandemia se convierte en el eje, el porqué de muchas cosas, el cambio de los presupuestos, y estamos aquí para seguir trabajando en un momento sumamente complicado donde el ingreso es muy poco”.

En entrevista para el noticiero matutino de Radio Fórmula, señaló que hay agentes capacitados con la Policía Reacción Covid para salvar vidas, que es el objetivo principal y se reporta una disminución del 38.95 por ciento en la incidencia de robos entre el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 2020.

Estamos hablando también de combate a la corrupción en Tránsito Municipal, donde nos metimos a fondo, se pisan muchos callos pero hay que hacerlo. Hemos activado la aplicación digital para hacer trámites de manera segura, fundamental, no nada más por la pandemia, sino para combatir la corrupción”, precisó.

Asimismo, enlistó actividades ejecutadas a consecuencia de la pandemia, como la entrega de más de 165 mil ayudas alimentarias, actividades culturales en redes sociales, instalación de tinacos en diferentes puntos de la ciudad “para que la gente se pudiera lavar las manos en el trayecto a casa o a sus oficinas.

Los trabajos de desinfección en espacios públicos y hospitales; la instalación del código QR Cancún Safe, como canal de comunicación para los turistas; jornadas de incentivos fiscales para la reactivación en pequeñas, medianas y grandes empresas y 188 operativos de inspección para cuidar la sana distancia, que se cumplan los protocolos sanitarios y 168 contra el sobrecupo en el transporte, agregó.

Asimismo, dijo, “hemos trabajado en materia de seguridad con programas para la prevención de la violencia y de las adicciones; tenemos 163 patrullas nuevas, hemos recuperado un 81 por ciento de unidades robadas entre vehículos y motocicletas.

Lo que queremos es que los servidores públicos, específicamente en esta jornada de tránsito, sean eso y no se conviertan en un flagelo que saquen dinero a los ciudadanos. Pero hay que atacar el problema de raíz, dotándolos de herramientas y también dignificando a la policía. Les mejoramos su seguro de vida, homologando sueldos, y acabamos de entregar dos canchas dentro de las instalaciones de Seguridad Pública, así como otras mejoras. El objetivo es que ellos se sientan parte de una incorporación, que son servidores, que ayudan al ciudadano, y quitar esa imagen de muchos años”.

Para lo que resta del último año de su mandato, añadió, faltan algunos procesos en el combate a la corrupción con bases firmes, iniciativas y reglamentos, además de seguir trabajando con las herramientas digitales y la obra pública, que queda pendiente. En Benito Juárez desde hace muchos años estamos empeñados en mejorar la calidad de vida en las calles, el drenaje, quitar basureros clandestinos y en eso trabajaremos.

Lezama Espinosa explicó que la carrera electoral hacia el 2021, cuando concluirá su administración, será muy complicada porque “lejos de ser un año de propuestas me parece que será de mucho golpeteo y eso no nos lleva a nada bueno. Seguir trabajando es el reto, no podemos irnos a otro lado ni distraernos cuando tenemos esa responsabilidad al frente del gobierno municipal. Estoy trabajando fuertemente en una encomienda que tengo y lo demás, poco a poco, lo iremos analizando”. (Infoqroo)