CANCÚN, 31 de enero.— El actor y hotelero Roberto Palazuelos afirmó que Movimiento Ciudadano “es la única y verdadera oposición en Quintana Roo”.

Palazuelos respondió en Twitter a Dante Delgado, líder de ese partido político, quien dijo que “el movimiento de la alegría llegó a Quintana Roo y con él vamos a defender el derecho de cada ciudadana y ciudadano a una vida digna, en paz y con derechos”.

Sin lugar a duda la única y verdadera oposición en Quintana Roo @DanteDelgado saldremos a ganar con alegria https://t.co/U2PsLmtqQH — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) January 31, 2023



Palazuelos es la carta fuerte de Movimiento Ciudadano para el Senado, luego de que el mismo partido no lo respaldó hace un año como su candidato a gobernador de Quintana Roo, cuando fue objeto de una guerra sucia.

Luego del proceso electoral anterior, el PAN no da signos de vida y el PRD decidió reciclar al polémico ex alcalde Gregorio Sánchez.