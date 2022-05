CHETUMAL, 30 de abril.— La posibilidad de realizar una alianza de “facto” con el PAN, PRI y PRD solo sería si estos partidos declinan a favor del candidato a Gobernador de Movimiento Ciudadano José Luis Pech, dijo el líder nacional MC Dante Delgado Ranauro.

Descartó que el Dr. Pech decline a favor de la alianza “Va por Quintana Roo” abanderada por Laura Fernández Piña, al asegurar que MC está en franco crecimiento.

“No vemos cómo la alianza del PAN y PRD quieran declinar a favor de nosotros. Estamos trabajando en una hipótesis para ganar con el Dr. Pech en Quintana Roo”, aseguró Dante Delgado.

Por su parte el Dr. Pech dijo que “en este momento no estamos pensando declinar, no estamos pensando en ninguna alianza, vamos a ganar, y no estamos pensando en ello. No estamos buscando una alianza con nadie, en este momento no es tema de discusión”.

La visita de Dante Delgado a Quintana Roo, coincide con la visita de Marko Cortés quién desde Cancún hizo un llamado al PRI y MC a declinar a favor de Laura Fernández.

En ocasiones anteriores el Dr. Pech ha hablado de alguna posible alianza de facto con el PAN y PRD.