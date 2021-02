José de la Peña Ruiz Chávez, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reiteró que desconoce por qué se le vincula con la mafia rumana que comete ilícitos con tarjetas de crédito, anunció que inició los trámites para descongelar sus cuentas bancarias, aseguradas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y dijo que no cree que todo tenga trasfondo político.

Hace unos días el legislador negó en las redes sociales su presunto vínculo con organizaciones criminales, incluso hasta subió un mensaje en el que señaló que los que “publican cosas sin sustento les digo… Me Vale Madre su opinión!!.. El que nada debe nada teme…”.

Al respecto, dijo que las redes sociales son un espacio de expresión personal y los comentarios que hizo son específicamente dirigidos aquellos que de manera infundada hacen señalamientos.

“Están emitiendo juicios sin ni siquiera conocer el expediente, a eso me refería, y no contra las instituciones, pues desde el principio he dicho que les tengo respeto”, añadió Ruiz Chávez, a quien la UIF de la SHCP le envió una notificación para aclarar presunciones respecto a su involucramiento con una serie de ilícitos con tarjetas de crédito.

El diputado indicó que apenas están en el proceso de audiencia para conocer el expediente y saber de qué se trata y, aunque es abogado, señaló que cuenta con un equipo que se encargará de esa tarea.

“Precisamente ese fue el motivo de mi presencia en la Ciudad de México para armar un buen equipo”, dijo e insistió en desconocer la razón por la que lo relacionan con la mafia rumana.

“De entrada, hay que partir de la presunción de inocencia, desconozco de qué personas se habla, y seguiré sosteniendo que no he tenido ningún acercamiento con grupos delictivos”, añadió.

“Dudo que sea un tema político desde la Unidad de Investigación Financiera, pues es una institución respetable, que trabaja de manera puntual. Creo que donde surge todo es desde el manejo de la información”, expresó.

Como lo dijo anteriormente en las redes sociales, el diputado del PVEM admitió que sus cuentas bancarias fueron bloqueadas por un acuerdo con la Unidad de Investigación Financiera y ya emprendió gestiones para descongelarlas.

Fuente: Infoqroo