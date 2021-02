Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo, cuestionó el trabajo de la XVI Legislatura, en especial de quienes integran las comisiones que analizarán la iniciativa para despenalizar el aborto, luego de que la mayoría no se presentó ayer, por lo que, a falta de quórum, no se sesionó y ni emitió el dictamen.

“Lo cuestionable no es la decisión que se tome, sino el hecho de que no se atiende el caso por temor a un costo político, pues varios van a participar en las próximas elecciones”, indicó.

Del miércoles al viernes pasado, el Congreso de Quintana Roo realizó seis audiencias públicas de opinión sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, a fin de que la XVI Legislatura se informara y preparara su voto sobre la iniciativa para despenalizar el aborto.

Sin embargo, los responsables de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia, Salud, Derechos Humanos y para la Igualdad de Género que deberán dictaminar al respecto aparentemente no quieren tomar una decisión que les impida la reelección.

En entrevista para Pulso AM, explicó que los diputados pueden ser cuestionados y recalcó que hoy se tienen más elementos para calificar el trabajo legislativo, que permita mantener la presencia en un cargo de elección.

Es decepcionante en lo político y legislativo no querer atender de manera frontal una situación, de ahí el reclamo airado de los grupos que promueven la iniciativa, explicó. Al no atenderlo se incrementan la inconformidad y el enfrentamiento entre dos posiciones ideológicas distintas. Fue lo que causó la toma del Congreso por las feministas, con las que se llegó a un compromiso para que lo liberaran, pero ayer no se cumplió.

El dirigente manifestó que cualquiera que sea la decisión, los grupos que están a favor y en contra tendrán la oportunidad de impugnarla ante las instancias correspondientes, pero mientras no se tenga algo en concreto, sólo habrá incertidumbre e inconformidad.

Entre otros diputados ausentes estuvieron Lili Campos Miranda, del PAN y presidenta de la Comisión de Justicia, y de esa, Carlos Hernández Blanco, del PRI, María Fernanda Trejo y Cristina Torres, de Morena; de Derechos Humanos, José de la Peña, del PVEM, y Ericka Castillo, de Morena; de Salud, Cristina Torres, de Morena; Iris Mora Vallejo, del PRD, y la morenista María Fernanda Trejo, quien tampoco estuvo presente durante los foros.

Ayer entró en vigor la solicitud de licencia de Teresa Atenea Gómez Ricalde, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, quien buscará contender por la presidencia municipal de Isla Mujeres.

Fuente:Infoqroo