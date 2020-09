Chetumal, 5 de septiembre.— La baja demanda en la compra de langosta provocó que el precio del crustáceo disminuyera 30 por ciento, situación que afectó a un más la economía de los pescadores, afirmó presidente de la Cooperativa Banco Chinchorro, Antonio Pat Bacab.

La pandemia del COVID-19 no sólo afecta la salud de las personas, sino también los ingresos de los diferentes sectores económicos; prueba de eso es la temporada de langosta, en la que a los pescadores no les ha ido bien, al no tener las ventas esperadas.

El entrevistado indicó que son más de 50 pescadores afiliados a esa cooperativa que están viendo mermada su economía en esta temporada de langosta, que comenzó el pasado 1 de julio y esperan que, al declararse semáforo amarillo en la zona norte, la situación mejore, toda vez que es su principal mercado.

“Ahora, por la pandemia y la contracción del mercado nacional, el precio se redujo un 30

por ciento en comparación con el año pasado. En 2019 el kilo estaba en 350 pesos y ahora en 250”, dijo.

Lo anterior porque los comensales dejaron de llegar, ya que además del confinamiento social que tenían que respetar, los restaurantes no estaban dando el servicio como corresponde, es decir, las personas no podían consumir alimentos en las mesas.

Según el registro de la Conapesca, Quintana Roo tiene 447 embarcaciones menores y 2 mil 512 pescadores dedicados a esa pesquería, quienes por la pandemia también tuvieron que detener sus actividades por el confinamiento obligatorio generado por el Covid19.