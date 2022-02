El mes de febrero arrancó con nuevos ataques contra centros de consumo en Cancún al reportarse que esta madrugada sujetos dispararon en varias ocasiones con un arma de fuego contra un vehículo estacionado frente a un bar.

El ataque ocurrió aproximadamente a la una de la madrugada de hoy, en la Región 225, sobre la avenida Kabáh poco antes de llegar a la avenida Los Tules.

El reporte preliminar de las autoridades indicó que los presuntos responsables abrieron fuego en contra de la unidad Volkswagen Jetta, color blanco.

De acuerdo con la información a la que se tuvo acceso, por lo menos se realizaron 15 dispararos con un arma AK-47 conocido “Cuerno de Chivo”.

En el automóvil no había nadie, por lo que no se no reportaron personas heridas

Elementos de la Policía Municipales se encargaron de acordonar el área donde quedaron regados varios casquillos percutidos. Más tarde arribaron peritos de la fiscalía para realizar el levantamiento de los indicios.