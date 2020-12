Cancún, 17 de diciembre.- El cobro de 10 dólares o 2.5 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA, 86.88 pesos para 2020) a turistas por hospedarse en Quintana Roo dividió a la iniciativa privada estatal.

En algunos casos, lo celebró y en otros hasta advirtió que tomaría medidas legales para impedirlo.

Al respecto, el vicepresidente del Grupo Xcaret, Carlos Constandse Madrazo, respaldó la medida aunque dijo que es necesario definir cómo obtendrán los recursos para no ser agresivos con el visitante.

A su vez, el presidente honorario de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Abelardo Vara Rivera, consideró que “es un error garrafal”.

Ello, por la situación actual en la que de antemano, al turista ya se le cobra una buena carga de impuestos.

Entre ellos, el Derecho de no Residente (DNR), por el que pagan 558 pesos; el de Servicios Migratorios (149;) y la Tarifa por Uso de Aeropuerto (TUA), que son 461.25 pesos.

Advirtió que el turismo que arriba actualmente al Caribe Mexicano “es el más limitado de la historia, que está viniendo porque las tarifas son bien bajas y las de avión bien económicas.

Contrastó que mientras los competidores, principalmente República Dominicana y las islas del Caribe, incentivan a sus visitantes, “nosotros, por el contrario, los atascamos de más impuestos”.

“Por supuesto que nos va a afectar, los resultados no se ven de un día para otro, para bien o para mal”, añadió Vara Rivera.

También advirtió que el nuevo cobro es muy negativo porque la gente se va a enterar en el aeropuerto, cuando llegue o se vaya, algo que no esperaba.

“Por supuesto que dejará un mal sabor de boca; ya no van a recomendar el destino y ya no les van a quedar ganas de regresar… y van a hablar mal de nosotros”.

“Fue un error terrible y ahora vamos a ver qué es lo que sucede con las asociaciones de hoteles; a ver si realmente hay unidad aquí en Quintana Roo porque ante esa imposición debería haber un amparo general, incluso de toda la industria turística”, concluyó el líder hotelero de Cancún.

Por su lado, el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), Antonio Chaves, dijo por su parte entender la situación estatal en cuanto a los recursos porque “lo estamos viviendo todos y a nivel gubernamental tienen que ver cómo y de dónde.

“Pero no era el momento, y no vamos a ampararnos porque no es un impuesto, es un derecho y quien tendría que hacerlo es el turista, eso es lo que la ley dice”.

El dirigente hotelero consideró que “aunque no es mucha la cantidad (217.20 pesos por persona) sí nos va a afectar en estos momentos; todo mundo pregunta por la ocupación pero nadie por la tarifa.

Estamos 40 por ciento debajo respecto al año anterior y los costos operativos han subido por la compra de implementos sanitarios”.

Chaves puso como ejemplo una familia de cuatro integrantes, sin importar edad, ya son 40 dólares, alrededor de mil pesos extra, dijo que él lo vería desde otro punto de vista y al respecto cuestionó lo que se hará con ese dinero.

“¿Qué vamos a recaudar con 10 dólares o qué podemos perder por cobrarlos; qué significa que el uno por ciento de turistas decidan no venir por no pagar ese impuesto, comparativamente con lo que vamos a recaudar?”, expresó.

Asimismo, el Presidente de la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur), Alberto Solís Martínez, coincidió en que entienden la necesidad del gobierno de hacerse de más ingresos.

“Pero al mismo tiempo tiene que cuidarse a las Mipymes (micro, pequeña y mediana empresas), tenemos que tener mucho cuidado de cómo se le plantea al turista.

“Ello, porque pese a que se cobra en otros destinos, ese era nuestro diferenciador en el Caribe mexicano, que no se cobraban impuestos a la llegada.

“La aplicación debe venir aparejada con una campaña de medios”, recomendó.

Finalmente, Iván Ferrat Mancera, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, Iván Ferrat Mancera, externó que no era el momento por la pérdida de empleos que trajo consigo la pandemia.

Lo mejor, opinó, era haberse esperado un poco más, sobre todo porque Quintana Roo fue la entidad con más pérdidas turísticas del país.

“Hemos visto que incluso en el sitio TripAdvisor, donde los visitantes escriben las reseñas de los sitios que visitan, ya son varios los que comentan la situación y son mucho más los que han criticado la imposición del gobierno del estado.

Eso, tarde o temprano traerá malas consecuencias al destino”, previó.