La aprobación legislativa para la construcción del puente Nichupté en la zona hotelera de Cancún divide opiniones en el sector privado que, en unos casos, la apoyó y en otros la criticó.

Al respecto, la ex presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), capítulo Cancún, María Tayde Favila Soriano, consideró que “se trata de una gran decisión”.

Ello, subrayo, es que “sí de algo adolece Cancún es de infraestructura, y el puente crearía más empleos para enfrentar la crisis que actualmente vive el país”.

La ex lideresa inmobiliaria manifestó su agradó por el manejo de inversión privada por la política federal de austeridad y presupuestos más “delgados” para las entidades federativas, lo que obliga a la entidad a organizarse de una u otra forma, para poder sacar la economía adelante.

“Definitivamente, los boulevares Luis Donaldo Colosio y el Kukulcán se llenan durante las épocas de temporada alta y se vuelve un caos andar circulando por ellos.

“Además, la concesión de 28 años para pagarlo es muy buena, pero lo más importante es que las licitaciones y el manejo de recursos sean muy transparentes, y habría que revisar muy bien las cuestiones ambientales”, apuntó.

Por su lado, el ex presidente en Cancún de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Hernán Cordero Galindo, dijo que cada año, durante los últimos 22, escucha la misma historia “y la misma farsa, así que hasta no ver, no creer”.

“Y menos ahora que hay mucho menos presupuesto y todo el recurso federal lo están encaminando al populismo y a comprar votos, así es que sigo dudando muchísimo de que sea un hecho.

“Ahora bien, la comunicación es lo más importante y es lo que menos tenemos, así como el transporte”, reconoció.

Fuente: Infoqroo