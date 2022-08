BACALAR, 4 de agosto.- Con la ausencia de tres regidores, el Cabildo restituyó a la síndica Vanessa Piña Gutiérrez sus facultades de apoderada legal del Ayuntamiento, con lo que se ha tratado de resolver el conflicto político que le estalló al alcalde José Alfredo Contreras.

El 11 de julio pasado el Cabildo retiró a la Síndica sus facultades de apoderada legal del Ayuntamiento que le confiere la ley, con el argumento de que Vanessa Piña no cumplía con sus funciones y que, además, incurría en conflicto de intereses en uno de los casos legales en el que está involucrado el ex alcalde Alexander Zetina Villaluz, de quien fue secretario particular en el trienio pasado.



Sin embargo, posteriormente Vanessa Piña denunció que en realidad las acciones en su contra se debían a que decidió defender a una trabajadora municipal, quien se quejó ante ella de que era acosada sexualmente por uno de los principales asesores del Presidente Municipal.

En la sesión del 11 de julio pasado, en la que le retiraron a Vanessa Piña sus facultades de apoderada legal, se argumentó que desde hacía meses no realizaba trámite alguno relativo a sus funciones, que había documentos que no firmaba y, por tanto, los procedimientos no avanzaban.

Sin embargo, en la sesión extraordinaria de esta mañana, en la que le devolvieron sus facultades legales a la síndica, quien estuvo ausente, la contralora municipal Astrid Concepción González Buenfil fue la encargada de justificar la propuesta de reinstalar a Vanessa Piña en sus funciones.

Según ella, la síndico sí cumplió con el envío de oficios y acciones relacionadas con sus funciones, pero que en el momento en que se realizó la sesión de Cabildo del 11 de julio no se contaba con esa información.

Asimismo, también dijo que entre el 27 de julio y 3 de agosto, la síndico ha estado pendiente de sus responsabilidades.

Los seris regidores presentes votaron a favor de restituir las facultades de apoderada legal a la síndica, aunque se estableció que podrá representar al ayuntamiento en el caso en que está involucrado el ex presidente municipal Alexander Zetina.

En la víspera Vanessa Piña denunció acciones autoritarias en su contra e, incluso, amenazas por parte de personas vinculadas con el presidente municipal, con el fin de que dejara de manifestarse públicamente del conflicto.