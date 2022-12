CHETUMAL, 6 de diciembre (Mayra Cervera).- En el municipio que concentra la etnia maya, la población con mayor rezago y pobreza, los impuestos y derechos tendrán un incremento de hasta 300 por ciento, con el consecuente incremento en la inflación y los precios de la canasta básica.

Comerciantes y fundadores del partido Morena, presentaron ante el congreso del estado, en especifico al diputados José María “Chema” Chacón, un documento con poco más de 300 firmas de ciudadanos, en donde exigen rechazar la propuesta de ley de ingresos presentada por la presidenta de Carrillo Puerto, Mary Hernández.

En ese documento plantean que en años anteriores por anuencia de protección civil pagaron de 179 a 4 mil 481 pesos y les pretenden imponer para el año siguiente un cobro de mil 400 a 9 mil 622, pesos, en el cobro de basura anteriormente se cobraba 3 mil pesos y ahora el cobro podría ser de 28 mil 866, en caso de aprobarse la propuesta de la alcaldesa.

Bernardino Puc Poot, ex dirigente de Morena en ese municipio, advirtió la creciente inconformidad ciudadana por los excesos de sus autoridades, quienes según dijo, privilegian sus intereses personales y la de sus amigos y familiares, como puede notarse en la pavimentación de calles en donde se construye viviendas de lujo para Mary Hernández y otros funcionarios.

Los inconformes no descartaron realizar movilizaciones sociales en caso de que los diputados aprueben estos altos cobros, incluso podrían viajar a la ciudad de México para denunciar ante el presidente Lopez Obrador, la traiciona a su política de no cobrar más impuestos a los pobres.