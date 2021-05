Chetumal, 8 de mayo.- Ejidatarios de Juan Sarabia no levantarán su protesta hasta que la autoridad que la autoridad pertinente les entregue los permisos de posesión del balneario “El Chorro”, al considerarse estas como aguas de la nación, afirmó el integrante del Ejido, Pastor Bustillos Romero.

En entrevista dijo que no quitaran el dedo del renglón hasta que el balneario retorne a manos del ejido, para lo cual solicitarán el apoyo de las autoridades federales, al mencionar que por años ellos han cuidado el lugar como para que venga un empresario y lo quiera privatizar.

Detalló que tras la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la clausura del nuevo camino de acceso al balneario y tras confirmarse que hubo daño al patrimonio histórico, los pobladores ya han tomado posesión nuevamente del lugar y el acceso es libre por el momento, pues aun requieren se les entregue los permisos pertinentes.

Además mencionó que existen demandas ante el INAH, la Profepa y la FGR, que hasta el momento siguen sin trascender.

“Hasta ahora no nos han dicho nada, no sé si ya les metieron la demanda o ya los citaron, pero queremos ver si la autoridad estaría invirtiendo. Además queremos que lo destituyan del Ejido porque no sabe ser autoridad”, apuntó.

Bustillos Romero recordó que el comisariado ejidal le limitó el acceso al balneario a intentarle cobrar un monto en un inicio de 35 pesos y posteriormente de 50 pesos a lo cual se negaron bloqueando el acceso principal, lo que propició a su vez que este abriera un nuevo camino donde se destruyeron ruinas y arboles maderables.

Agregó que el conflicto con el balneario en el chorro no es el único tema en disputa pues además existen predios del fondo legal.

Fuente: Infoqroo