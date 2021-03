Chetumal, 27 de Marzo.— El crucero Adventure of the Seas, que llegará a Cozumel a mediados de junio próximo, lo hará en un viaje “de prueba” para conocer la viabilidad y aceptación de los turistas, afirmó el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota Ocampo, quien aclaró que no hay fecha para el arribo de esas embarcaciones a Mahahual, en el sur del Estado.

La llegada de cruceros a Mahahual seguirá suspendida hasta nuevo aviso, pues no hay fecha para la reactivación de la ruta hacia ese destino. La Gran Costa Maya tendrá que trabajar para que continúe la llegada de turistas por la vía terrestre, aseveró.

El entrevistado comentó que el crucero de la Royal Caribbean que llegará en junio a Cozumel lo hará en un viaje de prueba de la naviera para conocer si las personas ya están preparadas para reanudar los viajes en crucero.

La ruta que anuncia parte de las Bahamas y pasa por Cozumel. Es lo que tenemos por el momento. Esa primera ruta no incluye a Mahahual porque, creemos, es una estrategia de Royal Caribbean para probar y, de ser exitosa, abriría otras rutas, apuntó.

Hace un par de semanas la compañía Royal Caribbean International (RCI) anunció mediante un comunicado en su portal de internet que en el mes de junio reanudará actividades con un viaje con el barco Adventure of the Seas, con escala en Cozumel.

El anuncio se dio a un año y días de que Cozumel recibió al último crucero como resultado de la parálisis de esta actividad turística debido a la pandemia de la covid-19.

Fuente: Infoqroo