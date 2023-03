CHETUMAL, 3 de marzo.- El coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Quintana Roo, José de la Peña, confirmó el descubrimiento de un centro de monitoreo ilegal , conocido como “C5 de la delincuencia”, ubicado en esta ciudad.

Esta información surge luego de que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer esta semana que se había detectado este centro en el estado, el cual incluso monitoreaba el aeropuerto.

Debido a que el Presidente no precisó el lugar en el que se descubrió ese sistema de vigilancia, hubo especulaciones en el sentido de que estaba en el aeropuerto Cancún.

En una entrevista con Radio Turquesa, De la Peña aclaró esa infraestructura se descubrió en un operativo específico del Gobierno Federal y que no estaba vinculado con el C5 oficial del estado.

“No tenemos la información precisa de cuántas cámaras ni dónde estaban. Tenemos la información del municipio, que fue en Othón P. Blanco”, dijo.

El funcionario explicó que el sistema no había subido imágenes al sistema oficial del estado, pero que sí tenían información y estaban ubicados en lugares estratégicos.

“No es un tema que hayan imágenes del C5 que se hayan subido al sistema oficial. Pero sí había un centro de monitoreo que tenía información y estaban en lugares estratégicos”, añadió De la Peña.