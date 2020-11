Chetumal, 4 de noviembre.— El Congreso del Estado aún no recibe la notificación sobre la sentencia emitida por el Juzgado Federal del Centro Auxiliar de la Novena Región, residente en Zacatecas, que obliga a los diputados a aprobar un presupuesto que permita a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado dotar de agua potable en cantidad suficiente y de manera constante a la comunidad de Guillermo Prieto.

El director jurídico del Congreso del Estado, Benjamín Baca, precisó que hasta la tarde de este lunes no se había recibido ninguna notificación oficial sobre ese tema.

“Yo no tengo ningún documento que nos fije algún plazo, incluso, la Subdirección Jurídica, que es la que recibe este tipo de notificaciones no me ha referido nada ni temporalidad alguna”.