Mediante diversas acciones, como capacitación en sus diferentes direcciones, aplicaciones, refugios, mesas de trabajo con autoridades, empresarios, colectivas feministas y sociedad civil, entre otras, el ayuntamiento de Cancún trabaja en la prevención de la violencia de género.

Flor Ruiz Cosío, secretaria general del Ayuntamiento, explicó que se trabaja con colectivos de mujeres para cumplir con los puntos de su pliego petitorio, en la parte que corresponde a la Comuna, que es la prevención, y como primera acción se reforzó el Grupo Especial de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género (Geavi), donde se aumentó al personal en un 30% y tienen 50% más de capacidad operativa que antes.

“También se está trabajando en sensibilizar (en temas de género) a la policía, funcionarios públicos y personal operativo de transporte público para que, en caso de violencia dentro de las unidades, puedan activar el protocolo y salvaguardar la integridad de las pasajeras”, dijo.

Informó que el 911 sigue siendo el número de emergencias al que se puede llamar en caso de violencia de género para que se canalice el caso a seguridad pública y a la Fiscalía.

Destacó que se han instalado “puntos morados” en las distintas oficinas del ayuntamiento para que la víctima pida ayuda cerca de su domicilio y se le canalice al Instituto Municipal de la Mujer, donde se le brinda atención psicológica y médica en coordinación con grupos institucionales que apoyan buscando un trabajo o refugios a las víctimas (el ayuntamiento cuenta con un refugio).

Sobre la aplicación Mujer Segura, del Instituto Municipal de la Mujer, dijo que al descargarla en el celular se indica dónde están los “puntos morados” en la ciudad, lugares seguros que no se hacen públicos por la integridad de las víctimas.

La aplicación también informa dónde se puede recibir atención psicológica y contactar a la Fiscalía Especializada en Asuntos de Género.

“En los puntos morados participan el ayuntamiento, trabajadoras sociales, psicólogas, abogados y abogadas que avisan al Geavi para hacer la primera contención de apoyo a la víctima”, explicó en entrevista para el noticiero Origen.

“Se han establecido mesas de trabajo y acercamientos con los colectivos de mujeres con los empresarios y la Fiscalía para que manifiesten sus inquietudes y se pueda impartir una mejor justicia; y estamos capacitado a través de Prevención del Delito y comités vecinales sobre los protocolos a seguir si alguien se siente en peligro”, precisó.

“También se trabaja con Derechos Humanos y con la Comisión de Atención a Víctimas, y en las capacitaciones participa la Fiscalía, el Geavi y el Instituto Municipal de la Mujer, lo que queremos es que se conozca muy bien el protocolo para no revictimizar, que se acuda a la instancia que corresponde y las mujeres sepan qué puede hacer cada una de ellas, para no estar yendo de un lado a otro y generar cansancio en la búsqueda de apoyo; y en caso de que acuda a donde no le corresponde, se le canalice directamente al área donde se puede solucionar su problema, ya que cada caso es distinto y requiere una atención diferente”.

