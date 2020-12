El grupo legislativo del Partido del Trabajo expresó su total rechazo al incremento al precio de la tortilla a 22 pesos en Chetumal, anunciado por el gremio de molineros y tortilleros, el diputado Roberto Erales Jiménez afirmó que no se vale afectar de esta forma la economía de las familias más pobres.

Al mismo tiempo hizo un llamado a los molineros y tortilleros a que den marcha atrás ante esta medida que lesiona los intereses de los más pobres porque cada vez el precio de la tortilla cuesta casi lo que un kilogramo de pollo.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades estatales quienes tienen la responsabilidad para vigilar que esto no suceda, dijo que el gobierno tiene que intervenir llamando al gremio de los molineros y que expliquen los motivos de esta decisión unilateral.

Consideró que los fabricantes de masa y tortilla antes de un incremento deben buscar el diálogo y si no son escuchados ofreció la participación de los diputados para buscar soluciones, pero lo importante es no aumentar por aumentar.

Deben revisar sus costos y considerar esta situación y si es necesaria la intervención del poder legislativo, dijo, estamos dispuestos a participar para revertir el brutal incremento a la masa y la tortilla que se dio a conocer en el inicio del mes de diciembre.

Erales Jiménez puntualizó que no hay razón para un aumento unilateral, ya que la materia prima no se ha incrementado, ni la gasolina, ni los insumos, por lo que este golpe a las familias debe detenerse, de lo contrario provocará un efecto negativo de inflación que ya no se podrá detener.